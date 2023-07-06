Власти США согласовали поставки Киеву кассетных бомб, пишут СМИ
NYT: США в ближайшее время объявят о поставках Киеву кассетных боеприпасов
Администрация президента США Джо Байдена согласовала поставки Киеву кассетных боеприпасов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника.
По данным издания, о соответствующем решении будет официально объявлено в ближайшее время.
Кассетные боеприпасы — разновидность боеприпасов, при разрыве которых высвобождаются снаряды меньшего размера. Их применение крайне опасно, так как неразорвавшиеся снаряды могут убивать или ранить мирных жителей ещё долгое время после окончания боевых действий. Именно по этой причине каccетные бомбы запрещены конвенцией от 2008 года. К документу присоединилось 123 государства и, в частности, Украина.
Напомним, ещё в марте Украина попросила американских конгрессменов повлиять на Белый дом и добиться включения кассетных боеприпасов в очередной пакет военной помощи США. После этого четверо законодателей-республиканцев направили Байдену письмо с призывом помочь Киеву.
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