Власти США согласовали поставки Киеву кассетных бомб, пишут СМИ

Кассетные боеприпасы — разновидность боеприпасов, при разрыве которых высвобождаются снаряды меньшего размера. Их применение крайне опасно, так как неразорвавшиеся снаряды могут убивать или ранить мирных жителей ещё долгое время после окончания боевых действий. Именно по этой причине каccетные бомбы запрещены конвенцией от 2008 года. К документу присоединилось 123 государства и, в частности, Украина.