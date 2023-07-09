В США раскрыли страшную деталь кассетных боеприпасов для ВСУ
Экс-разведчик Риттер назвал "кошмаром для Байдена" отправку кассетных бомб ВСУ
Отправка кассетных боеприпасов Украине обернётся для президента США Джо Байдена пиар-кошмаром, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, речь идёт о старых снарядах, из которых большее число не разорвётся.
"Речь идёт о снарядах 1987 года выпуска. В 1997 году я служил в части полевой артиллерии и мы часто использовали их во время учений. Это старые боеприпасы", — сказал он в эфире ютуб-канала Judging Freedom.
Риттер назвал это лицемерием и отметил, что США, как обычно, отправляют ВСУ не лучшее, а старое оружие "с истекшим сроком годности". Разведчик считает, что Пентагону должно быть стыдно за это, так как там знают, что кассетные бомбы не подходят для применения на фронте.
Напомним, Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который, помимо прочего, входят кассетные боеприпасы. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что представители американской власти ещё совсем недавно называли их применение военным преступлением, а принятое накануне решение говорит о стремлении Вашингтона затянуть конфликт "до последнего украинца".
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