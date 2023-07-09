Отправка кассетных боеприпасов Украине обернётся для президента США Джо Байдена пиар-кошмаром, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, речь идёт о старых снарядах, из которых большее число не разорвётся.

"Речь идёт о снарядах 1987 года выпуска. В 1997 году я служил в части полевой артиллерии и мы часто использовали их во время учений. Это старые боеприпасы", — сказал он в эфире ютуб-канала Judging Freedom.