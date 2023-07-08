В МИД указали на отчаяние и бессилие США после решения дать Киеву кассетные бомбы

Решение администрации президента США Джо Байдена поставить киевскому режиму кассетные боеприпасы является очередным вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Соединённые Штаты стремятся максимально затянуть конфликт на Украине — до "последнего украинца".

"Речь идёт о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения. В Вашингтоне прекрасно осознают, что "обещания" укронацистов применять это оружие неизбирательного действия "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят", — приводятся слова Захаровой на сайте МИД.

Представитель дипведомства напомнила, что в результате действий США под ударом окажутся мирные люди, как это было ранее, когда Киеву давали всё более смертоносные натовские системы вооружений. Кассетные боеприпасы долгое время могут оставаться неразорвавшимися и сдетонировать уже после завершения боевых действий, указала Захарова, пояснив, что об этом говорит опыт использования данного вида вооружений на Ближнем Востоке. В связи с этим, подчеркнула представитель МИД, США становятся соучастниками минирования территорий и несут ответственность за гибель мирных граждан, включая детей.