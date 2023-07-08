В МИД указали на отчаяние и бессилие США после решения дать Киеву кассетные бомбы
МИД назвал проявлением антироссийского курса поставки ВСУ кассетных боеприпасов
Решение администрации президента США Джо Байдена поставить киевскому режиму кассетные боеприпасы является очередным вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Соединённые Штаты стремятся максимально затянуть конфликт на Украине — до "последнего украинца".
"Речь идёт о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения. В Вашингтоне прекрасно осознают, что "обещания" укронацистов применять это оружие неизбирательного действия "аккуратно" и "ответственно" ничего не стоят", — приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
Представитель дипведомства напомнила, что в результате действий США под ударом окажутся мирные люди, как это было ранее, когда Киеву давали всё более смертоносные натовские системы вооружений. Кассетные боеприпасы долгое время могут оставаться неразорвавшимися и сдетонировать уже после завершения боевых действий, указала Захарова, пояснив, что об этом говорит опыт использования данного вида вооружений на Ближнем Востоке. В связи с этим, подчеркнула представитель МИД, США становятся соучастниками минирования территорий и несут ответственность за гибель мирных граждан, включая детей.
"Очередное "чудо-оружие", на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, не задумываясь о тяжких последствиях, никак не повлияет на ход специальной военной операции, цели и задачи которой будут полностью выполнены", — добавила Захарова, назвав решение Вашингтона жестом отчаяния и свидетельством бессилия на фоне провала контрнаступления ВСУ.
Напомним, накануне стало известно, что в рамках нового пакета помощи Вашингтон планирует передать Киеву кассетные боеприпасы. Также уточнялось, что будут отправлены снаряды для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, БМП Bradley, БТР Stryker и т. д. Многие раскритиковали решение президента США Джо Байдена поставить кассетные бомбы Украине. Так, например, в Конгрессе призвали ликвидировать снаряды. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш также выступил против решения Вашингтона, поддержав Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая была принята 15 лет назад.
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