Пушилин: Байден расписался в преступлениях передачей Киеву кассетных боеприпасов
Американский президент Джо Байден открыто расписался в причастности к военным преступлениям, когда решил передать Украине кассетные боеприпасы. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Он отметил, что гораздо интереснее понять, по какой причине глава Белого дома пошёл на такой шаг, несмотря на осуждение со стороны союзников, политических оппонентов, правозащитных организаций и международного сообщества в лице генсека ООН Антониу Гутерриша.
"Украина применяла ранее кассетные снаряды по территориям республик, а затем оправдывалась и пыталась этот факт отрицать. А теперь президент США открыто расписывается в своём участии в военных преступлениях", — приводит его слова ТАСС.
При этом политик уверен, что все обещания Киева по минимизации риска от кассетных боеприпасов для жителей не стоит воспринимать всерьёз. Более того, Пушилин назвал оксюмороном все гарантии Киева Вашингтону о том, что кассетные снаряды будут использоваться аккуратно.
"Как можно использовать аккуратно оружие, которое является неизбирательным? А цена любым украинским обещаниям не применять эти боеприпасы против мирного населения, будь то письменным или устным, — ноль", — добавил он.
Напомним, 7 июля стало известно, что в рамках нового пакета помощи Вашингтон планирует передать Киеву кассетные боеприпасы. Также уточнялось, что будут доставлены снаряды для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, БМП Bradley, БТР Stryker и т. д. При этом не все оказались готовы принять решение Байдена. В Конгрессе и вовсе призвали ликвидировать бомбы. Кстати, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что ранее официальные лица США назвали применение кассетных боеприпасов военным преступлением.
ТАСС / AP / Evan Vucci