Пушилин: Байден расписался в преступлениях передачей Киеву кассетных боеприпасов

Американский президент Джо Байден открыто расписался в причастности к военным преступлениям, когда решил передать Украине кассетные боеприпасы. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он отметил, что гораздо интереснее понять, по какой причине глава Белого дома пошёл на такой шаг, несмотря на осуждение со стороны союзников, политических оппонентов, правозащитных организаций и международного сообщества в лице генсека ООН Антониу Гутерриша.

"Украина применяла ранее кассетные снаряды по территориям республик, а затем оправдывалась и пыталась этот факт отрицать. А теперь президент США открыто расписывается в своём участии в военных преступлениях", — приводит его слова ТАСС.

При этом политик уверен, что все обещания Киева по минимизации риска от кассетных боеприпасов для жителей не стоит воспринимать всерьёз. Более того, Пушилин назвал оксюмороном все гарантии Киева Вашингтону о том, что кассетные снаряды будут использоваться аккуратно.