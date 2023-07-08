Медведев — про Байдена: Умирающий дед решил уйти, прихватив с собой половину человечества
Медведев углядел в действиях Байдена желание уничтожить половину человечества
Американский президент Джо Байден, вероятно, решил "красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон", когда одобрил поставки Украине кассетных боеприпасов. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, Вашингтон перешёл с обыкновенных снарядов на кассетные в связи с тем, что исчерпал ресурсы. Однако это не отменяет того, что Западу надо продолжать манить неонацистов в Киеве перспективой вступления в НАТО. Реализация такой перспективы означала бы начало третьей мировой войны, подчеркнул Медведев.
Рассуждая о том, почему Байден принял решение снабдить Киев кассетными боеприпасами, зампред Совбеза отметил, что в первую очередь это обыкновенная политика США — доминировать, а также ограничивать другие страны. К тому же, вероятно, американский лидер вовсе "не ведает, что творит", подчеркнул Медведев.
"А может, всё вообще иначе? Может, одержимый нездоровыми фантазиями умирающий дед просто решил красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон и прихватив с собой на тот свет половину человечества", — добавил политик.
Напомним, 7 июля Пентагон объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи. Точное число таких бомб неизвестно, однако Киев получит снаряды для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, БМП Bradley, БТР Stryker, а также системы для расчистки и уничтожения минных заграждений и ряд других позиций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что ранее официальные лица США назвали применение кассетных боеприпасов военным преступлением.