Американский президент Джо Байден, вероятно, решил "красиво уйти, спровоцировав ядерный Армагеддон", когда одобрил поставки Украине кассетных боеприпасов. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, Вашингтон перешёл с обыкновенных снарядов на кассетные в связи с тем, что исчерпал ресурсы. Однако это не отменяет того, что Западу надо продолжать манить неонацистов в Киеве перспективой вступления в НАТО. Реализация такой перспективы означала бы начало третьей мировой войны, подчеркнул Медведев.

Рассуждая о том, почему Байден принял решение снабдить Киев кассетными боеприпасами, зампред Совбеза отметил, что в первую очередь это обыкновенная политика США — доминировать, а также ограничивать другие страны. К тому же, вероятно, американский лидер вовсе "не ведает, что творит", подчеркнул Медведев.