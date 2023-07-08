В Конгрессе призвали ликвидировать кассетные боеприпасы, выделенные Украине
Конгрессвумен: Запасы кассетных бомб нужно уничтожить, а не передавать Украине
Выделенные Украине американские кассетные боеприпасы целесообразнее уничтожить, заявила член Палаты представителей США от Демократической партии Бетти МакКоллум. Она назвала решение администрации Джо Байдена "ужасной ошибкой".
"Являясь решительной сторонницей политики администрации Байдена на Украине, я должна самым решительным образом заявить о своём абсолютном неприятии передачи США кассетных боеприпасов. Это вооружение должно быть изъято из наших арсеналов, а не перекинуто на Украину", — сказала политик в заявлении, опубликованном на её сайте.
Также, добавила МакКолум, решение о поставке ВСУ "устаревших кассетных боеприпасов" подрывает авторитет Вашингтона и противоречит позиции других членов НАТО.
Она напомнила, что США ежегодно тратят десятки миллионов долларов на обезвреживание в Лаосе оставшихся со времён Вьетнамской войны боеприпасов, которые "продолжают убивать и калечить" мирных жителей.
Напомним, 7 июля Пентагон объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов в рамках нового пакета помощи. Точное число таких бомб неизвестно, однако Киев получит снаряды для ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS, БМП Bradley, БТР Stryker, а также системы для расчистки и уничтожения минных заграждений и ряд других позиций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что ранее официальные лица США называли применение кассетных боеприпасов военным преступлением.
Wikipedia / U.S. Army