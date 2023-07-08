"Являясь решительной сторонницей политики администрации Байдена на Украине, я должна самым решительным образом заявить о своём абсолютном неприятии передачи США кассетных боеприпасов. Это вооружение должно быть изъято из наших арсеналов, а не перекинуто на Украину", — сказала политик в заявлении, опубликованном на её сайте.