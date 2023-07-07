Генсек ООН Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов Киеву

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш выступает против поставок кассетных боеприпасов Украине, сообщил журналистам заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак.

"Генсек поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая, как вы знаете, была принята 15 лет назад, и он хочет, чтобы страны соблюдали положения документа", — сказал он на брифинге.

Кассетные боеприпасы — разновидность боеприпасов, при разрыве которых высвобождаются снаряды меньшего размера. Их применение крайне опасно, так как неразорвавшиеся снаряды могут убивать или ранить мирных жителей ещё долгое время после окончания боевых действий. Именно по этой причине каccетные бомбы запрещены конвенцией от 2008 года. К документу присоединилось 123 государства, в частности Украина.