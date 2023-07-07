В Белом доме подтвердили, что США передадут Украине кассетные боеприпасы

Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы: применение этих снарядов представляет риск для мирных жителей, поэтому США затягивали с решением об их отправке. Об этом заявили в администрации американского лидера Джо Байдена.

При этом в Белом доме отметили, что Незалежная будет применять кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риск для своих граждан.