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7 июля, 18:30

В Белом доме подтвердили, что США передадут Украине кассетные боеприпасы

Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы: применение этих снарядов представляет риск для мирных жителей, поэтому США затягивали с решением об их отправке. Об этом заявили в администрации американского лидера Джо Байдена.

При этом в Белом доме отметили, что Незалежная будет применять кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риск для своих граждан.

Глава МИД Германии Бербок не поддержала США в вопросе передачи ВСУ кассетных боеприпасов

Глава МИД Германии Бербок не поддержала США в вопросе передачи ВСУ кассетных боеприпасов

Лайф напоминает: 6 июля американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена якобы согласовала поставки Киеву кассетных боеприпасов. Однако позже в Белом доме заявили, что власти США всё ещё рассматривают вопрос. Российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что, если Вашингтон всё же примет такое решение, это станет очередным шагом к эскалации.

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Никита Осипов
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