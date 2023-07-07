Глава МИД Германии Бербок не поддержала США в вопросе передачи ВСУ кассетных боеприпасов

Глава МИД Германии Анналена Бербок неожиданно высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов. Комментируя сообщения о планах США отправить Украине такие снаряды, она напомнила, что Берлин привержен конвенции об их запрете.

Документ о запрете кассетных боеприпасов ратифицировали 123 страны, в том числе и Германия.