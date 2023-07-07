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Регион
Опубликовано 7 июля 2023, 14:00
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Глава МИД Германии Бербок не поддержала США в вопросе передачи ВСУ кассетных боеприпасов

Глава МИД Германии Анналена Бербок неожиданно высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов. Комментируя сообщения о планах США отправить Украине такие снаряды, она напомнила, что Берлин привержен конвенции об их запрете.

Документ о запрете кассетных боеприпасов ратифицировали 123 страны, в том числе и Германия.

"Для нас, как подписавшей стороны, действует соглашение, заключённое в Осло", — приводит слова Бербок ExxpressTV.

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Напомним, 6 июля американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена якобы согласовала поставки Киеву кассетных боеприпасов. Однако позже в Белом доме заявили, что власти США всё ещё рассматривают вопрос. Российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что, если Вашингтон всё же примет такое решение, это станет очередным шагом к эскалации.

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ТАСС / Dpa / Picture-alliance / Kay Nietfeld

Марина Калегина
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