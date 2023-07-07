Генсек НАТО объяснил ситуацию с поставками кассетных бомб для Украины
Столтенберг: НАТО не принимает решения о поставках кассетных боеприпасов Киеву
Решение о поставках кассетных боеприпасов Украине страны должны принимать самостоятельно, а не на уровне НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"НАТО как альянс не имеет позиции по конвенции по кассетным боеприпасам, потому что ряд наших членов подписал конвенцию, ряд других не подписал конвенцию. Решение по поставкам оружия и боеприпасов Украине за отдельными членами, это должны решать правительства, а не НАТО как альянс", — сказал Столтенберг.
Напомним, 6 июля американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена якобы согласовала поставки Киеву кассетных боеприпасов. Однако позже в Белом доме заявили, что власти США всё ещё рассматривают вопрос. Российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что, если Вашингтон всё же примет такое решение, это станет очередным шагом к эскалации.
Кассетные боеприпасы — разновидность боеприпасов, при разрыве которых высвобождаются снаряды меньшего размера. Использование таких бомб запрещено конвенцией от 2008 года. К документу присоединились 123 государства, в том числе и Украина.
ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS