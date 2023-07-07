Генсек НАТО объяснил ситуацию с поставками кассетных бомб для Украины

Решение о поставках кассетных боеприпасов Украине страны должны принимать самостоятельно, а не на уровне НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО как альянс не имеет позиции по конвенции по кассетным боеприпасам, потому что ряд наших членов подписал конвенцию, ряд других не подписал конвенцию. Решение по поставкам оружия и боеприпасов Украине за отдельными членами, это должны решать правительства, а не НАТО как альянс", — сказал Столтенберг.