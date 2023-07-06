США пообещали подобрать Украине более эффективные кассетные боеприпасы
Пентагон: США при отправке кассетных бомб Киеву сфокусируются на более эффективных
В случае если Соединённые Штаты Америки примут решение отправить кассетные боеприпасу Киеву, к выбору данных снарядов Вашингтон будет подходить тщательно. Как рассказал на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, предпочтение будут отдавать снарядам с низким коэффициентом неразрывающихся бомб.
"Как я упоминал ранее, в случае если мы будем предоставлять эти вооружения, мы будем тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях", — объяснил он.
Напомним, ранее сегодня американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена якобы согласовала поставки Киеву кассетных боеприпасов. По данным издания, официально об этом объявят в ближайшее время. В ответ на эти сообщения в Белом доме заявили, что власти США всё ещё рассматривают вопрос о поставке Украине кассетных боеприпасов. Российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что, если Вашингтон всё же примет такое решение, это станет очередным шагом к эскалации.
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