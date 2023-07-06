США пообещали подобрать Украине более эффективные кассетные боеприпасы

В случае если Соединённые Штаты Америки примут решение отправить кассетные боеприпасу Киеву, к выбору данных снарядов Вашингтон будет подходить тщательно. Как рассказал на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, предпочтение будут отдавать снарядам с низким коэффициентом неразрывающихся бомб.

"Как я упоминал ранее, в случае если мы будем предоставлять эти вооружения, мы будем тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях", — объяснил он.