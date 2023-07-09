Американский генерал объяснил, почему кассетные бомбы бесполезны против Российской армии
Генерал ВС США Хертлинг: Кассетные боеприпасы бесполезны против ВС России
Поставки кассетных боеприпасов не помогут ВСУ изменить ситуацию на поле боя. Об этом заявил в беседе с Newsweek генерал-лейтенант ВС США в отставке Марк Хертлинг.
"Они (кассетные боеприпасы. — Прим. Лайфа) неспособны обезвредить минные поля и неэффективны при зачистке траншей", — сказал Хертлинг.
Также, добавил генерал, кассетные бомбы могут только навредить украинским военнослужащим, которым после их применения придётся ступать по территории, где могут быть неразорвавшиеся элементы.
Напомним, ранее Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него, помимо прочего, входят кассетные боеприпасы. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, этот шаг является вопиющим проявлением антироссийского курса, а сами Штаты, отметила она, хотят затянуть конфликт "до последнего украинца".
Кассетные бомбы запрещены соответствующей конвенцией, которую ратифицировали 84 государства. Они могут выбрасывать от десяти до 600 боеприпасов, часть из них не детонирует по техническим причинам, представляя опасность для гражданского населения. Неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убить или покалечить мирных жителей уже после завершения боевых действий. Украина использовала кассетные снаряды в Донецке прошлым летом, разбрасывая по городу противопехотные фугасные мины ПФМ-1 "Лепесток" и рассчитывая на максимальные потери среди мирных жителей.
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