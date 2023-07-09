Американский генерал объяснил, почему кассетные бомбы бесполезны против Российской армии

Поставки кассетных боеприпасов не помогут ВСУ изменить ситуацию на поле боя. Об этом заявил в беседе с Newsweek генерал-лейтенант ВС США в отставке Марк Хертлинг.

"Они (кассетные боеприпасы. — Прим. Лайфа) неспособны обезвредить минные поля и неэффективны при зачистке траншей", — сказал Хертлинг.

Также, добавил генерал, кассетные бомбы могут только навредить украинским военнослужащим, которым после их применения придётся ступать по территории, где могут быть неразорвавшиеся элементы.

Напомним, ранее Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него, помимо прочего, входят кассетные боеприпасы. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, этот шаг является вопиющим проявлением антироссийского курса, а сами Штаты, отметила она, хотят затянуть конфликт "до последнего украинца".