Во Франции уличили США в слабости после решения поставить Киеву кассетные бомбы

Одобрив поставку ВСУ кассетных боеприпасов, США показали свою слабость перед Россией. Об этом говорится в статье, опубликованной во французской газете Le Monde.

Указывается, что украинская армия не может бороться с российской на равных, а новый тип бомб сильно навредит мирному населению. Белый дом признал, что пошёл на такой шаг из-за истощения остальных запасов и превосходства России в артиллерии, напоминают авторы издания. Это, как подчёркивается, является "признанием слабости".

"Как признал Белый дом, интенсивность непрекращающихся боёв с применением обычных вооружений истощила американские резервы до такой степени, что проложила путь для этих спорных поставок, чтобы уравновесить превосходство России в артиллерии. Это признание слабости касается всех западных союзников Украины", — говорится в статье.

Напомним, кассетные бомбы запрещены соответствующей конвенцией, которую ратифицировали 84 государства. Они могут выбрасывать от десяти до 600 боеприпасов, часть из них не детонирует по техническим причинам, представляя опасность для гражданского населения. Неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убить или покалечить мирных жителей уже после завершения боевых действий. Украина использовала кассетные снаряды в Донецке прошлым летом, разбрасывая по городу противопехотные фугасные мины ПФМ-1 "Лепесток" и рассчитывая на максимальные потери среди мирных жителей.