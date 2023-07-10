Передача Киеву кассетных боеприпасов грозит возникновением гуманитарных проблем, что ещё сильнее усугубит ситуацию на Украине. Об этом заявила представитель МИД Китая Мао Нин.

"Многие страны высказались против этого, безответственные поставки кассетных боеприпасов могут легко привести к возникновению гуманитарных проблем", — заявила она на брифинге.