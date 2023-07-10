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Регион
Опубликовано 10 июля 2023, 09:02
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Китай предостерёг США от передачи кассетных бомб Киеву

МИД КНР: США не должны подливать масла в огонь, передавая Киеву кассетные бомбы

Передача Киеву кассетных боеприпасов грозит возникновением гуманитарных проблем, что ещё сильнее усугубит ситуацию на Украине. Об этом заявила представитель МИД Китая Мао Нин.

"Многие страны высказались против этого, безответственные поставки кассетных боеприпасов могут легко привести к возникновению гуманитарных проблем", — заявила она на брифинге.

Мао Нин призвала относиться к поставкам кассетных боеприпасов "осторожно и сдержанно". Также она напомнила, что власти Китая всегда выступали за мирное урегулирование конфликта. Не стоит подливать масла в огонь и обострять противоречия, подчеркнула представитель китайского Министерства иностранных дел.

Посольство РФ оценило заявление США о поставках кассетных бомб Украине
Посольство РФ оценило заявление США о поставках кассетных бомб Украине

Как писал Лайф, 7 июля Вашингтон объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи, в который вошли кассетные боеприпасы. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что представители США ещё совсем недавно называли их применение военным преступлением, а принятое решение говорит о намерении Вашингтона затянуть конфликт "до последнего украинца". Позднее в Белом доме заявили, что Киев дал гарантии, что якобы не будет использовать эти снаряды на территории РФ. При этом там не уточнили, идёт ли речь о новых российских регионах.

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Getty Images / Wojciech Grzedzinski

Никита Никонов
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