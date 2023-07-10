Посольство РФ оценило заявление США о поставках кассетных бомб Украине

США, одобрив передачу Украине кассетных бомб, по сути, признались в совершении военных преступлений в этой стране. Так Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало заявление директора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о новой военной помощи Киеву.

"Чиновник де-факто признался в совершении Соединёнными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта. Открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане", — говорится в сообщении дипмиссии.