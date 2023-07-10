Посольство РФ оценило заявление США о поставках кассетных бомб Украине
Посольство России: США признались в совершении военных преступлений на Украине
США, одобрив передачу Украине кассетных бомб, по сути, признались в совершении военных преступлений в этой стране. Так Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало заявление директора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о новой военной помощи Киеву.
"Чиновник де-факто признался в совершении Соединёнными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта. Открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане", — говорится в сообщении дипмиссии.
В посольстве считают, что Штаты "готовы руками украинцев уничтожать всё живое вдали от собственных границ" и такими действиями стремятся нанести стратегическое поражение России, которая "защищает свой народ и свою землю".
Напомним, Пентагон 7 июля объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи, в который также входят кассетные боеприпасы. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что представители американской власти ещё совсем недавно называли их применение военным преступлением, а принятое решение говорит о стремлении Вашингтона затянуть конфликт "до последнего украинца". Позднее в Белом доме заявили, что Киев дал Вашингтону гарантии, что не будет использовать эти снаряды на территории России.