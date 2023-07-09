В ЕП указали, кто станет жертвой переданных Украине кассетных бомб

Депутат Европарламента Мик Уоллес полагает, что в случае передачи Украине кассетных бомб пострадает прежде всего гражданское население страны. Об этом он написал в "Твиттере", призвав ООН остановить "это безумие".

По мнению парламентария, сильнее всего от таких поставок пострадают сами украинцы.