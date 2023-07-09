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9 июля, 03:37

В ЕП указали, кто станет жертвой переданных Украине кассетных бомб

Депутат ЕП Уоллес: От передачи Киеву кассетных бомб пострадают мирные украинцы

Депутат Европарламента Мик Уоллес полагает, что в случае передачи Украине кассетных бомб пострадает прежде всего гражданское население страны. Об этом он написал в "Твиттере", призвав ООН остановить "это безумие".

По мнению парламентария, сильнее всего от таких поставок пострадают сами украинцы.

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Напомним, Пентагон официально объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов в рамках очередного пакета помощи на 800 миллионов долларов. Помимо этого, будут поставлены боеприпасы для систем Patriot, HIMARS, БМП Bradley, БТР Stryker, системы для расчистки заграждений, уничтожения минных заграждений и другое вооружение.

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Лариса Сафронова
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