Столтенберг: НАТО обсуждает приём Украины в альянс без плана действий
Страны НАТО обсуждают возможность освободить Украину от выполнения плана действий для членства в альянсе. Решение пока не принято, возможно, оно будет приниматься на саммите в Вильнюсе. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Страны НАТО обсуждают пакет предложений для Украины, которые снимут необходимость реализовывать план действий для членства в НАТО, эти предложения также включают создание Совета Украина – НАТО", — рассказал он, подчеркнув, что окончательного решения не принято.
При этом Столтенберг повторил, что вопрос членства Украины будет иметь смысл только после завершения конфликта на её территории.
Ранее Лайф рассказывал, что в НАТО в срочном порядке перед саммитом, который пройдёт 11–12 июля в Вильнюсе, согласовывают гарантии безопасности для Украины. Как выяснили СМИ, речь идёт о том, что Киев ещё долго будут финансировать, оснащать армию и обучать военных. При этом президент США Джо Байден признался, что пока не видит единства среди стран альянса по вопросу присоединения Украины.
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