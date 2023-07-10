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10 июля, 11:46

Столтенберг: НАТО обсуждает приём Украины в альянс без плана действий

Страны НАТО обсуждают возможность освободить Украину от выполнения плана действий для членства в альянсе. Решение пока не принято, возможно, оно будет приниматься на саммите в Вильнюсе. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Страны НАТО обсуждают пакет предложений для Украины, которые снимут необходимость реализовывать план действий для членства в НАТО, эти предложения также включают создание Совета Украина – НАТО", — рассказал он, подчеркнув, что окончательного решения не принято.

При этом Столтенберг повторил, что вопрос членства Украины будет иметь смысл только после завершения конфликта на её территории.

НАТО выбирает между двумя вариантами будущего Украины, узнали СМИ

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Ранее Лайф рассказывал, что в НАТО в срочном порядке перед саммитом, который пройдёт 11–12 июля в Вильнюсе, согласовывают гарантии безопасности для Украины. Как выяснили СМИ, речь идёт о том, что Киев ещё долго будут финансировать, оснащать армию и обучать военных. При этом президент США Джо Байден признался, что пока не видит единства среди стран альянса по вопросу присоединения Украины.

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Getty Images / STR

Александра Вишнякова
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