Столтенберг: НАТО обсуждает приём Украины в альянс без плана действий

Страны НАТО обсуждают возможность освободить Украину от выполнения плана действий для членства в альянсе. Решение пока не принято, возможно, оно будет приниматься на саммите в Вильнюсе. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Страны НАТО обсуждают пакет предложений для Украины, которые снимут необходимость реализовывать план действий для членства в НАТО, эти предложения также включают создание Совета Украина – НАТО", — рассказал он, подчеркнув, что окончательного решения не принято.