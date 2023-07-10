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10 июля, 08:08

НАТО выбирает между двумя вариантами будущего Украины, узнали СМИ

FT: НАТО даст Киеву гарантии безопасности или начнёт помогать по модели Израиля

В НАТО рассматривают два пути дальнейшего развития отношений с Украиной: либо Североатлантический альянс даст Киеву гарантии безопасности, либо станет оказывать помощь в военном отношении по модели Израиля, пишет Financial Times.

"Сейчас стоит выбор для членов НАТО по Украине между моделью Израиля, которая предполагает, что Украина может защитить себя, что дорого с точки зрения инвестиций, и моделью, когда мы защищаем их, если они в этом нуждаются, что дорого с точки зрения ответственности, которую мы возьмём на себя", — сказал представитель НАТО изданию.

Как уточнил собеседник газеты, с увеличением числа контактов между НАТО и Украиной по гарантиям безопасности становится очевиднее, что это действительно дорого обходится западным союзникам. При этом некоторые государства начинают всерьёз беспокоиться о сумме, которую придётся заплатить за выполнение обязательств в период растущей инфляции и бюджетного давления.

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Ранее Лайф рассказывал, что в НАТО в срочном порядке перед саммитом, который пройдёт 11–12 июля в Вильнюсе, согласовывают гарантии безопасности для Украины. Как выяснили СМИ, речь идёт о том, что Киев ещё долго будут финансировать, оснащать армию и обучать военных. При этом каждое из заинтересованных государств на двусторонней основе определит с украинской стороной свои обязательства.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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