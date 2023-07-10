НАТО выбирает между двумя вариантами будущего Украины, узнали СМИ

В НАТО рассматривают два пути дальнейшего развития отношений с Украиной: либо Североатлантический альянс даст Киеву гарантии безопасности, либо станет оказывать помощь в военном отношении по модели Израиля, пишет Financial Times.

"Сейчас стоит выбор для членов НАТО по Украине между моделью Израиля, которая предполагает, что Украина может защитить себя, что дорого с точки зрения инвестиций, и моделью, когда мы защищаем их, если они в этом нуждаются, что дорого с точки зрения ответственности, которую мы возьмём на себя", — сказал представитель НАТО изданию.

Как уточнил собеседник газеты, с увеличением числа контактов между НАТО и Украиной по гарантиям безопасности становится очевиднее, что это действительно дорого обходится западным союзникам. При этом некоторые государства начинают всерьёз беспокоиться о сумме, которую придётся заплатить за выполнение обязательств в период растущей инфляции и бюджетного давления.