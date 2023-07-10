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10 июля, 00:24

Пушков заявил о ловушке для Запада при вступлении Украины в НАТО частями

Обсуждение вопроса принятия Украины в НАТО частями означает замешательство Североатлантического альянса и тупиковую ситуацию, в которой он оказался. Об этом написал член Совфеда Алексей Пушков в телеграм-канале.

Сенатор отметил, что даже такое невероятное развитие событий — приём лишь части страны в альянс — предполагает, что НАТО должно вступить в конфликт и выполнить обязательства перед членом блока. Иначе придётся "признать свою недееспособность".

"При этом сценарии, имеющем целью избежать вопроса о территориях, над которыми Киев утратил контроль, Запад попадает в другую ловушку, которой избежать не удастся. Её суть можно выразить формулой "воевать нельзя отказаться", — пишет Пушков, добавляя, что при любой постановке запятой решение неприемлемо для военного блока.

В НАТО срочно согласовывают гарантии безопасности для Украины

В НАТО срочно согласовывают гарантии безопасности для Украины

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину могут принять в альянс "по частям". По его мнению, такое решение окажет стабилизирующее воздействие на Европу, как было при вступлении в НАТО Западной Германии в 1955 году.

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t.me / Алексей Пушков

Лариса Сафронова
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