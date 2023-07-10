Пушков заявил о ловушке для Запада при вступлении Украины в НАТО частями

Обсуждение вопроса принятия Украины в НАТО частями означает замешательство Североатлантического альянса и тупиковую ситуацию, в которой он оказался. Об этом написал член Совфеда Алексей Пушков в телеграм-канале.

Сенатор отметил, что даже такое невероятное развитие событий — приём лишь части страны в альянс — предполагает, что НАТО должно вступить в конфликт и выполнить обязательства перед членом блока. Иначе придётся "признать свою недееспособность".

"При этом сценарии, имеющем целью избежать вопроса о территориях, над которыми Киев утратил контроль, Запад попадает в другую ловушку, которой избежать не удастся. Её суть можно выразить формулой "воевать нельзя отказаться", — пишет Пушков, добавляя, что при любой постановке запятой решение неприемлемо для военного блока.