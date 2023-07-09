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9 июля, 18:30

Бывший генсек НАТО обрисовал кратчайший путь Украины в альянс

Экс-генсек НАТО Расмуссен: Украину могут принять в альянс "по частям"

<p>Андерс Фог Расмуссен © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81_%D0%A4%D0%BE%D0%B3#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Anders_Fogh_Rasmussen_-_World_Economic_Forum_Annual_Meeting_Davos_2008.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / World Economic Forum</p>

Андерс Фог Расмуссен © Wikipedia / World Economic Forum

Украину могут принять в НАТО "по частям". Такой точкой зрения в предверии скорого саммита альянса поделился бывший генсек организации Андрес Фог Расмуссен в интервью для редакционного объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Конечно, всё это сложно и в конечном итоге зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно", так Расмуссен ответил на вопрос, считает ли он возможным вступление в НАТО отдельных частей Украины.

По его мнению, такое решение может оказать на Европу стабилизирующее воздействие, как было при вступлении в НАТО Западной Германии в 1955 году. Впрочем, сам же Расмуссен отмечает, что у нынешней ситуации много отличий от событий 1955 года. Ему видится разумным вариант оказания помощи альянсом Украине только в тех случаях, когда нападение произошло на те части страны, на которые фактически распространяется юрисдикция Киева.

Сейчас обсуждаются возможные варианты вступления Украины в альянс, объяснил Расмуссен. То есть стране укажут быстрый путь в организацию по примеру Финляндии и Швеции. Кроме того, будет сформирован Совет НАТО – Украина для доверительного обсуждения детальных вопросов, обеспечения плотного политического контакта и координации между Киевом и альянсом.

"Если сейчас всё это протолкнуть в Вильнюсе, то следующий саммит НАТО в Вашингтоне (в июле 2024 года) уже может выдать официальное приглашение Киеву присоединиться к альянсу. С этого момента вплоть до фактического присоединения отдельные государства могут предоставлять временные гарантии безопасности", подытожил экс-генсек НАТО.

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Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что были согласованы некоторые решения по линии Украина – НАТО. Он добавил, что в результате этих решений путь Незалежной в альянс ощутимо сократится после саммита в Вильнюсе, который пройдёт с 11 по 12 июля.

Юрий Лысенко
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