Бывший генсек НАТО обрисовал кратчайший путь Украины в альянс

Украину могут принять в НАТО "по частям". Такой точкой зрения в предверии скорого саммита альянса поделился бывший генсек организации Андрес Фог Расмуссен в интервью для редакционного объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Конечно, всё это сложно и в конечном итоге зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно", — так Расмуссен ответил на вопрос, считает ли он возможным вступление в НАТО отдельных частей Украины.

По его мнению, такое решение может оказать на Европу стабилизирующее воздействие, как было при вступлении в НАТО Западной Германии в 1955 году. Впрочем, сам же Расмуссен отмечает, что у нынешней ситуации много отличий от событий 1955 года. Ему видится разумным вариант оказания помощи альянсом Украине только в тех случаях, когда нападение произошло на те части страны, на которые фактически распространяется юрисдикция Киева.

Сейчас обсуждаются возможные варианты вступления Украины в альянс, объяснил Расмуссен. То есть стране укажут быстрый путь в организацию по примеру Финляндии и Швеции. Кроме того, будет сформирован Совет НАТО – Украина для доверительного обсуждения детальных вопросов, обеспечения плотного политического контакта и координации между Киевом и альянсом.

"Если сейчас всё это протолкнуть в Вильнюсе, то следующий саммит НАТО в Вашингтоне (в июле 2024 года) уже может выдать официальное приглашение Киеву присоединиться к альянсу. С этого момента вплоть до фактического присоединения отдельные государства могут предоставлять временные гарантии безопасности", — подытожил экс-генсек НАТО.