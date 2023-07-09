Медведев пригрозил ударом по украинским АЭС и ядерным объектам в Восточной Европе

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допускает, что Москва получит право ударить по ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится попытка украинских военных атаковать Десногорскую АЭС в Смоленске ракетами НАТО. Об этом он предупредил в телеграм-канале.