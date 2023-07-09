Медведев пригрозил ударом по украинским АЭС и ядерным объектам в Восточной Европе
Медведев оценил данные о попытке ВСУ атаковать Десногорскую АЭС ракетами НАТО
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Фото © LIFE / Павел Баранов
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допускает, что Москва получит право ударить по ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится попытка украинских военных атаковать Десногорскую АЭС в Смоленске ракетами НАТО. Об этом он предупредил в телеграм-канале.
"Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться!" — подчеркнул Медведев.
Напомним, губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что силами ПВО в регионе были сбиты две украинские ракеты. По данным Mash, речь идёт о британских снарядах Storm Shadow, а мишенями ВСУ были Десногорская АЭС и военный аэродром под Калугой.