Набирающая обороты российская промышленность обеспечила непрерывное производство боеприпасов, что наделило ВС России преимуществом перед ВСУ. Об этом в статье для 19FortyFive заявила обозреватель Мара Карлин. Тем временем у Запада, указала она, всё не так гладко.

"США производят [боеприпасов] на одну седьмую меньше. <…> Европейские показатели ещё менее впечатляющие", — пишет Карлин.

Окончательное истощение запасов, считает обозреватель, станет для Украины катастрофой, что позволит ВС РФ усилить свои позиции.

В то же время начавшееся месяц назад "долгожданное" контрнаступление вскрыло ряд проблем ВСУ — украинские войска не смогли прорвать российскую оборону, что признал и президент страны Владимир Зеленский, указала Карлин.