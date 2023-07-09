В США назвали преимущество РФ, которое станет для Киева катастрофой
19FortyFive: Непрерывное производство снарядов дало ВС РФ преимущество перед ВСУ
Набирающая обороты российская промышленность обеспечила непрерывное производство боеприпасов, что наделило ВС России преимуществом перед ВСУ. Об этом в статье для 19FortyFive заявила обозреватель Мара Карлин. Тем временем у Запада, указала она, всё не так гладко.
"США производят [боеприпасов] на одну седьмую меньше. <…> Европейские показатели ещё менее впечатляющие", — пишет Карлин.
Окончательное истощение запасов, считает обозреватель, станет для Украины катастрофой, что позволит ВС РФ усилить свои позиции.
В то же время начавшееся месяц назад "долгожданное" контрнаступление вскрыло ряд проблем ВСУ — украинские войска не смогли прорвать российскую оборону, что признал и президент страны Владимир Зеленский, указала Карлин.
А по словам политолога Марка Галеотти, причина провала контрнаступления ВСУ кроется в упорности и возросшей эффективности ВС РФ. Он отметил, что Российская армия всё время насыщается новым оружием.
ТАСС / Красильников Станислав