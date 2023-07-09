ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июля 2023, 13:16
275122

В США назвали преимущество РФ, которое станет для Киева катастрофой

19FortyFive: Непрерывное производство снарядов дало ВС РФ преимущество перед ВСУ

Набирающая обороты российская промышленность обеспечила непрерывное производство боеприпасов, что наделило ВС России преимуществом перед ВСУ. Об этом в статье для 19FortyFive заявила обозреватель Мара Карлин. Тем временем у Запада, указала она, всё не так гладко.

"США производят [боеприпасов] на одну седьмую меньше. <…> Европейские показатели ещё менее впечатляющие", пишет Карлин.

Путин заявил о 10-кратном росте оборонного производства по самым востребованным направлениям
Путин заявил о 10-кратном росте оборонного производства по самым востребованным направлениям

Окончательное истощение запасов, считает обозреватель, станет для Украины катастрофой, что позволит ВС РФ усилить свои позиции.

В то же время начавшееся месяц назад "долгожданное" контрнаступление вскрыло ряд проблем ВСУ — украинские войска не смогли прорвать российскую оборону, что признал и президент страны Владимир Зеленский, указала Карлин.

Украину предупредили о потере крупного города из-за решений на саммите НАТО
Украину предупредили о потере крупного города из-за решений на саммите НАТО

А по словам политолога Марка Галеотти, причина провала контрнаступления ВСУ кроется в упорности и возросшей эффективности ВС РФ. Он отметил, что Российская армия всё время насыщается новым оружием.

BannerImage

ТАСС / Красильников Станислав

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar