В Британии назвали причины провала контрнаступа ВСУ

ВСУ не могут добиться успеха в ходе контрнаступления из-за упорности и эффективности ВС РФ. Об этом заявил в статье для газеты Times британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти.

"Русские также продемонстрировали способность извлекать уроки из последних 16 месяцев войны, от лучшего управления своей артиллерией до координации действий своих беспилотников", — пишет эксперт.

Галеотти привёл слова аналитика Министерства обороны Великобритании, который назвал изменения в ВС РФ "вынужденной адаптацией под огнём — часто грубой, но эффективной". Политолог также указал, что Российская армия внедряет новые виды оружия и шире использует авиацию, в частности вертолёты Ка-52 с противотанковыми ракетами. Кроме того, по словам публициста, российская национальная военная культура позволяет ВС РФ показывать не только успехи в наступлении, но и упорство в обороне.