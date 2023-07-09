ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июля 2023, 07:29
7545

В Британии назвали причины провала контрнаступа ВСУ

Times: Упорство и эффективность ВС России тормозят контрнаступление ВСУ

ВСУ не могут добиться успеха в ходе контрнаступления из-за упорности и эффективности ВС РФ. Об этом заявил в статье для газеты Times британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти.

"Русские также продемонстрировали способность извлекать уроки из последних 16 месяцев войны, от лучшего управления своей артиллерией до координации действий своих беспилотников", пишет эксперт.

Галеотти привёл слова аналитика Министерства обороны Великобритании, который назвал изменения в ВС РФ "вынужденной адаптацией под огнём — часто грубой, но эффективной". Политолог также указал, что Российская армия внедряет новые виды оружия и шире использует авиацию, в частности вертолёты Ка-52 с противотанковыми ракетами. Кроме того, по словам публициста, российская национальная военная культура позволяет ВС РФ показывать не только успехи в наступлении, но и упорство в обороне.

Украину предупредили о потере крупного города из-за решений на саммите НАТО
Украину предупредили о потере крупного города из-за решений на саммите НАТО

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о провале планов США на Украине. По его словам, Вашингтон намеревался использовать Незалежную для уничтожения России, но в итоге добился совершенно другого результата.

BannerImage

Filip Andrejevic / Unsplash

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar