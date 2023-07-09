План США по уничтожению России с помощью Украины провалился и привёл к совершенно иным результатам, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, Вашингтон никогда не интересовала сама Незалежная.

"Мы не были заинтересованы в Украине. В наших мечтах мы видели на Украине возможность заставить Россию истекать кровью, потерять ресурсы, в конечном итоге уничтожить её войска, разрушить её экономику, а затем распределить её ресурсы в послевоенной обстановке", — сказал он в видео на своём YouTube-канале.

Не сумев осуществить задуманное, указал полковник, США разрушили Украину и её нацию. Теперь из вооружённого конфликта есть лишь один выход — признать эту правду, которая на сегодняшний день непопулярна в Вашингтоне.