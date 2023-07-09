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9 июля, 06:01
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Вместо разрушения России США уничтожили Украину, заявил американский полковник

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Вместо России США уничтожили Украину

План США по уничтожению России с помощью Украины провалился и привёл к совершенно иным результатам, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, Вашингтон никогда не интересовала сама Незалежная.

"Мы не были заинтересованы в Украине. В наших мечтах мы видели на Украине возможность заставить Россию истекать кровью, потерять ресурсы, в конечном итоге уничтожить её войска, разрушить её экономику, а затем распределить её ресурсы в послевоенной обстановке", сказал он в видео на своём YouTube-канале.

Не сумев осуществить задуманное, указал полковник, США разрушили Украину и её нацию. Теперь из вооружённого конфликта есть лишь один выход — признать эту правду, которая на сегодняшний день непопулярна в Вашингтоне.

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Ранее Дуглас Макгрегор предупредил Украину о потере крупного города в случае принятия провокационных решений на грядущем саммите НАТО в Вильнюсе. Экс-военный не исключил, что Североатлантический альянс по итогам встречи спровоцирует обострение кризиса.

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ТАСС / AP / Andrew Harnik

Матвей Константинов
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