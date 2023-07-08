Украину предупредили о потере крупного города из-за решений на саммите НАТО

Провокационные решения НАТО, которые могут огласить на грядущем саммите альянса в Вильнюсе, способны лишить Украину территорий. Об этом в эфире передачи Judging Freedom на YouTube заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

"Решение НАТО на предстоящем саммите может вынудить [президента РФ Владимира] Путина пойти в активное наступление на Украине вплоть до Одессы. Он может это сделать, Россия обеспечена всеми необходимыми ресурсами для этого", — сказал Макгрегор.

Американский военный добавил, что Москва до сих пор не взяла Одессу под контроль только по той причине, что Путин, в отличие от западных политиков, не стремится к большей эскалации конфликта и РФ защищает только российские территории.

При этом не исключено, что Североатлантический альянс по итогам саммита спровоцирует обострение кризиса. Макгрегор также напомнил, что Польша и Литва уже не раз выступали с инициативами о введении войск НАТО на Украину.