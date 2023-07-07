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7 июля, 12:37

В НАТО заявили о планах по развёртыванию трёхсоттысячной армии в Европе

Столтенберг: НАТО планирует развернуть трёхсоттысячную армию в Европе

НАТО планирует развернуть трёхсоттысячную армию в Европе в состоянии высокой боеготовности, сообщил журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Эти планы [подразумевают], что НАТО развёртывает 300 тысяч военнослужащих в высокой степени готовности, в том числе значительные воздушные и морские боевые силы", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Как уточнил Столтенберг, эти планы будут приняты после саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля. В состояние повышенной боеготовности, по его словам, будут приведены военнослужащие как на воде, так и в воздухе.

Столтенберг пообещал приблизить Украину к НАТО на предстоящем саммите

Столтенберг пообещал приблизить Украину к НАТО на предстоящем саммите

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков обратился к США с призывом не совершать дальнейших ошибок на Украине с опасными последствиями. В частности, он предупредил, что там не должно быть натовских войск.

Обложка ©

Getty Images / Peter Kneffel

Наталья Исакова
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