В НАТО заявили о планах по развёртыванию трёхсоттысячной армии в Европе
Столтенберг: НАТО планирует развернуть трёхсоттысячную армию в Европе
НАТО планирует развернуть трёхсоттысячную армию в Европе в состоянии высокой боеготовности, сообщил журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Эти планы [подразумевают], что НАТО развёртывает 300 тысяч военнослужащих в высокой степени готовности, в том числе значительные воздушные и морские боевые силы", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Как уточнил Столтенберг, эти планы будут приняты после саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля. В состояние повышенной боеготовности, по его словам, будут приведены военнослужащие как на воде, так и в воздухе.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков обратился к США с призывом не совершать дальнейших ошибок на Украине с опасными последствиями. В частности, он предупредил, что там не должно быть натовских войск.
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