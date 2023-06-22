Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратился к США с призывом не совершать дальнейших ошибок на Украине с опасными последствиями. Он предупредил, что там не должно быть войск НАТО.

"Если они это сделают, это будет огромной исторической ошибкой. Мы настоятельно предостерегаем Вашингтон от дальнейшего провала, дальнейших ошибок с опасными последствиями. Никаких натовских войск на Украине", — сказал замминистра в эфире телеканала RT International и добавил, что РФ предостерегает именно США как страну, которая контролирует НАТО.