Россия предостерегла США от отправки войск НАТО на Украину
Рябков: Россия предостерегает США от отправки натовских войск на Украину
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обратился к США с призывом не совершать дальнейших ошибок на Украине с опасными последствиями. Он предупредил, что там не должно быть войск НАТО.
"Если они это сделают, это будет огромной исторической ошибкой. Мы настоятельно предостерегаем Вашингтон от дальнейшего провала, дальнейших ошибок с опасными последствиями. Никаких натовских войск на Украине", — сказал замминистра в эфире телеканала RT International и добавил, что РФ предостерегает именно США как страну, которая контролирует НАТО.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, в котором республика будет наравне с членами альянса. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что страны – члены военного блока всё больше вмешиваются в украинский конфликт. По его словам, этот факт обязывает Россию более решительно защищать людей на новых территориях и в целом безопасность государства.
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