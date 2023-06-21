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21 июня, 18:42

Глава офиса Зеленского попросил у НАТО "конкретного сигнала"

Глава Офиса президента Украины: Киев ждёт приглашения в альянс с открытой датой

<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Carl Court</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Carl Court

Киев ожидает от НАТО приглашения на вступление с открытой датой и гарантиями безопасности на переходный период. Об этом во время своего онлайн-выступления на Атлантическом совете заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Согласно его признанию, Незалежная хочет от союзников "конкретного сигнала" о том, что вопрос с членством решён. Глава офиса Зеленского не считает боевые действия на Украине препятствием для приглашения в альянс. Также, по мнению Ермака, гарантии безопасности стране со стороны военного блока не могут заменить вступления в него.

В НАТО пока нет консенсуса по присоединению Украины

В НАТО пока нет консенсуса по присоединению Украины

Как писал Лайф ранее, Киев рассчитывает получить алгоритм действий по присоединению к НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля. Тем не менее там предлагают украинским властям не торопиться с этим. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что страны Запада очень боятся Россию, поэтому всячески препятствуют вступлению Украины в НАТО.

Лариса Сафронова
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