Глава офиса Зеленского попросил у НАТО "конкретного сигнала"

Киев ожидает от НАТО приглашения на вступление с открытой датой и гарантиями безопасности на переходный период. Об этом во время своего онлайн-выступления на Атлантическом совете заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Согласно его признанию, Незалежная хочет от союзников "конкретного сигнала" о том, что вопрос с членством решён. Глава офиса Зеленского не считает боевые действия на Украине препятствием для приглашения в альянс. Также, по мнению Ермака, гарантии безопасности стране со стороны военного блока не могут заменить вступления в него.