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Регион
Опубликовано 11 июля 2023, 03:25
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Президент Литвы призвал НАТО создать постоянные военные базы у границы России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Литвы Гитанас Науседа. Обложка © lrp.lt

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Литвы Гитанас Науседа. Обложка © lrp.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО пора отказаться от ограничений на создание постоянных военных баз у границы с Россией. Об этом он заявил в беседе с газетой Times.

По словам политика, после того как Москва стала размещать тактическое ядерное оружие в Белоруссии, у альянса есть все основания признать основополагающий акт Россия – НАТО мёртвым.

Также Науседа отметил, что после начала СВО перед членами блока встала необходимость повысить оборонные расходы, и призвал не затягивать этот процесс, так как ситуация "очень опасная и нестабильная".

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А ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах по развёртыванию трёхсоттысячной армии в Европе. Эти планы будут приняты после саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля.

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Лариса Сафронова
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