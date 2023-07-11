Президент Литвы призвал НАТО создать постоянные военные базы у границы России

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что НАТО пора отказаться от ограничений на создание постоянных военных баз у границы с Россией. Об этом он заявил в беседе с газетой Times.

По словам политика, после того как Москва стала размещать тактическое ядерное оружие в Белоруссии, у альянса есть все основания признать основополагающий акт Россия – НАТО мёртвым.

Также Науседа отметил, что после начала СВО перед членами блока встала необходимость повысить оборонные расходы, и призвал не затягивать этот процесс, так как ситуация "очень опасная и нестабильная".