НАТО впервые с холодной войны согласовала план на случай нападения России

В НАТО впервые после холодной войны договорились об ответе России в том случае, если она атакует альянс. Для этого потребовалось преодолеть политическое сопротивление Турции, но похоже, что политикам это удалось, утверждает Reuters со ссылкой на трёх дипломатов.

В материале сказано, что участники НАТО на переговорах 10 июля нашли консенсус касательно тех региональных планов, которые предполагают российскую атаку по альянсу. Агентство называет это важным событием, потому что со времён окончания холодной войны НАТО не занималась разработкой такого рода стратегий.