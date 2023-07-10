Эрдоган два часа говорил за закрытыми дверями с премьером Швеции и генсеком НАТО в Вильнюсе
В Вильнюсе завершилась встреча Эрдогана, Кристерссона и Столтенберга
Справа налево: президент Турции Реджеп Эрдоган, генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Фото © ТАСС / EPA / POOL / FILIP SINGER
В Вильнюсе завершилась встреча президента Турции Реджепа Эрдогана, шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона и генсека НАТО Йенса Столтенберга, на которой обсуждалось вступление Швеции в Североатлантический альянс. Как уточняет турецкий канал ТРТ, заявлений по итогам переговоров сделано не было.
Встреча продлилась два часа и состоялась за закрытыми дверями за день до начинающегося во вторник саммита НАТО. Её инициатором был Йенс Столтенберг, который пытался переубедить Анкару в позиции относительно членства Швеции в НАТО.
Ранее спикер парламента Турции назвал вступление в НАТО для Швеции несбыточной мечтой. Политик указал, что Стокгольм отказывается выполнять требования Анкары, которые закреплены в соглашении. А вот Финляндия, для которой путь в альянс был тернист, всё-таки стала членом НАТО. 12 июня в Хельсинки была подписана декларация, завершившая интеграцию страны в альянс, и здесь последнее слово тоже было за Турцией. А сегодня перед вылетом в Вильнюс Эрдоган сделал заявление о том, что если Турцию примут в ряды членов ЕС, то он готов одобрить вступление Швеции в НАТО.