Эрдоган два часа говорил за закрытыми дверями с премьером Швеции и генсеком НАТО в Вильнюсе

В Вильнюсе завершилась встреча президента Турции Реджепа Эрдогана, шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона и генсека НАТО Йенса Столтенберга, на которой обсуждалось вступление Швеции в Североатлантический альянс. Как уточняет турецкий канал ТРТ, заявлений по итогам переговоров сделано не было.

Встреча продлилась два часа и состоялась за закрытыми дверями за день до начинающегося во вторник саммита НАТО. Её инициатором был Йенс Столтенберг, который пытался переубедить Анкару в позиции относительно членства Швеции в НАТО.