Эрдоган готов одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, если Турцию примут в ЕС

Президент Турции Реджеп Эрдоган увязал перспективу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО со снятием препятствий перед Анкарой на пути в Евросоюз. Такое заявление он сделал в понедельник перед вылетом на саммит альянса в Вильнюс.

"Я хочу обратиться к странам, которые тормозят нас на пути в ЕС уже 50 лет. Откройте Турции путь в Европейский союз. И мы откроем путь Швеции в НАТО, как уже ранее сделали это для Финляндии", — заявил Эрдоган.