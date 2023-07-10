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Регион
Опубликовано 10 июля 2023, 15:08
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Эрдоган готов одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, если Турцию примут в ЕС

Реджеп Эрдоган увязал вопрос одобрения заявки Швеции в НАТО с евроинтеграцией Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган увязал перспективу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО со снятием препятствий перед Анкарой на пути в Евросоюз. Такое заявление он сделал в понедельник перед вылетом на саммит альянса в Вильнюс.

Турецкий лидер отметил, что почти все страны НАТО являются членами Евросоюза.

"Я хочу обратиться к странам, которые тормозят нас на пути в ЕС уже 50 лет. Откройте Турции путь в Европейский союз. И мы откроем путь Швеции в НАТО, как уже ранее сделали это для Финляндии", заявил Эрдоган.

В Кремле заявили о давлении на Турцию перед саммитом НАТО
В Кремле заявили о давлении на Турцию перед саммитом НАТО

Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш назвал вступление в НАТО для Швеции несбыточной мечтой. Политик указал, что Стокгольм отказывается выполнять требования Анкары, которые закреплены в соглашении. А вот Финляндия, для которой путь в альянс был тернист, всё-таки стала членом НАТО. 12 июня в Хельсинки подписана декларация, завершившая интеграцию страны в Североатлантическое объединение, и здесь последнее слово тоже было за Турцией.

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ТАСС / AP / Nedim Enginsoy

Марина Калегина
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