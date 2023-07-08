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8 июля, 17:32

В Кремле заявили о давлении на Турцию перед саммитом НАТО

Песков: Запад оказывал давление на Турцию перед саммитом НАТО, это предсказуемо

В контексте подготовки к саммиту НАТО на Турцию оказывали большое давление, Анкара как член альянса проявляет с ним солидарность, но Москва это понимает. Об этом заявил РИА "Новости" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Идёт подготовка к саммиту НАТО, разумеется, в контексте этой подготовки на Турцию оказывали большое давление. А сама Турция таким образом, будучи членом НАТО, проявляет свою солидарность с Североатлантическим альянсом. Мы это всё прекрасно понимаем", — сказал представитель Кремля.

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Ранее Песков заявил, что передача главарей "Азова"* Киеву является нарушением договорённостей, азовцы должны были находиться в Турции до окончания конфликта. Условия нарушили как украинская, так и турецкая сторона, подчеркнул пресс-секретарь президента.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Shutterstock

Ирина Фальке
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