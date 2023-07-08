В Кремле отреагировали на возвращение главарей "Азова"* из Турции на Украину

Возвращение из Турции на Украину главарей террористического батальона "Азов"* является нарушением имевшихся договорённостей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В беседе с РИА "Новости" представитель Кремля подчеркнул, что, согласно договору, азовцы должны были находиться в Турции до окончания конфликта. Таким образом, и Киев, и Анкара нарушили соглашение.

"Возвращение из Турции на Украину главарей азовцев является не чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договорённостей. Причём в данном случае условия нарушила как украинская сторона, так и турецкая сторона", — заявил Песков, добавив, что Москву не поставили в известность о передаче боевиков Киеву.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении главарей "Азова"* и опубликовал видео с ними. Накануне он провёл переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.