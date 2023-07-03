Бойцы особого назначения: Как неонацисты из "Азова"* искали в армии Украины 100 тысяч голубых Нацисты из "Азова"* и других нацбатов призвали сжечь кинотеатр в Киеве, где прошёл фестиваль ЛГБТ-кино. Секс-меньшинства говорят, что в ВСУ воюют около 100 тысяч их сторонников, после чего азовцы объявили на них охоту. У них есть вопрос и к сыну миллионера из России. 2 июля, 23:40 В армии Украины служат сторонники однополой любви. Василий Гроголь – младший. Владелец гей-френдли-кинотеатра в Киеве. Коллаж © LIFE. Обложка © Getty Images / NurPhoto, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vasilygrogol

В армии Украины служат сторонники однополой любви

Военные Украины — и каратели из нацбатов, и обычные бойцы из ВСУ — негодуют от того, что им навязывают ЛГБТ-повестку. По версии правозащитников, украинских гей-военных стало так много, что в Незалежной надо срочно разрешать однополые браки.

— За Украину воюют до ста тысяч ЛГБТ-военных — это данные организации "Украинские ЛГБТ + военные за равные права". Сейчас партнёры таких военнослужащих не считаются роднёй и не имеют права наследовать имущество. Законопроект "Об институте регистрируемых партнёрств", который это исправит, давно готов, но до сих пор не вынесен на голосование Рады, — сообщает финансируемый за счёт налогов граждан украинский портал "Общественное".

100 тысяч человек по военным меркам — это полноценный корпус или даже армия.

По данным организации "Украинские ЛГБТ + военные за равные права", в ВСУ служат 50–100 тысяч геев и лесбиянок. Скрин © Suspilne.media

Первым на эту новость отреагировал пулемётчик "Азова"*, известный неонацист Николай Фрост Кущ.

— Не видел ни одного ЛГБТ-представителя на войне и не стерпел бы человека с такой идеологией в своём подразделении, — отрезал он.

Николай Кущ прославился роликами, где БТР расстреливает мирных донбасцев, а раненого безоружного русского солдата добивают пулей в живот. Прошлой весной Кущ с однополчанами сдался в плен Российской армии на заводе "Азовсталь", но впоследствии получил свободу в рамках обмена на Виктора Медведчука.

Николай Фрост Кущ. Фото © Fakty.com.ua

Ответ украинских ЛГБТ-активистов Фросту не заставил себя ждать. На него обрушился шквал оскорблений и угроз. Припомнили ему и "героическую" сдачу в плен русским.

— Что же ты, конченая тварь, курва, кричишь сейчас про ЛГБТ. Почему не кричал так, когда был на "Азовстали", а визжал: "Спасите, помогите, убивают", — обидных сообщений в личку и комментариев Николаю Кущу прилетело сотни.

Сколько голубых нашли в ВСУ

За неонациста вступились украинские военкоры, солдаты ВСУ и праворадикалы. На одном из украинских телеграм-каналов запустили акцию в его поддержку — перекличку "чистых" (т.е. без лиц нетрадиционной ориентации. — Прим. Лайфа) подразделений.

— Пацаны, не стесняйтесь, у кого есть ******** в бригаде. Где они спрятали 100 000 гомосеков на передовой?! — задал вопрос админ.

В опросе поучаствовало несколько десятков подразделений. В итоге нашлось лишь два гея. Один, имя не названо, из 100-й бригады. Вторым — Виктором Пилипенко из 72-й — постоянно восторгается американская пресса, но сослуживцы пишут, что он давно косит от участия в боевых действиях в медпункте.





Война на Украине вокруг нетрадиционных отношений

Холодная война между украинскими ЛГБТ-сообществом и праворадикалами тлела всегда. Лидер квир-движения "Украина.Прайд" София Лапина публично желала смерти неонацисту Евгению Карасю, который сейчас "выявляет" "пророссийских предателей" в районе Волхновахи, а ранее подозревался в убийстве Олеся Бузины. Харьковская активистка ЛГБТ Анна Шарыгина называла отбросом ликвидированного ВС РФ основателя "Фрайкора" Георгия Тарасенко, когда в честь него переименовали одну из самых крупных улиц в городе. Затравили в Сети русофобского поэта Сергея Жадана — элгэбэтэшников взбесило, что он оскорбил Россию "геененавистническим" словом. Вся ЛГБТ-мощь обрушилась на украинский сервис по экспресс-доставке "Новая почта", который надонатил ВСУ уже миллионы гривен, но имел неосторожность не поддержать "квир-повестку".

Поджог в киевском кинотеатре "Октябрь". Фото © Uk.wikipedia.org / Павел Мицкелевич

До недавнего времени апогеем противостояния украинских праворадикалов и элгэбэтэшников был поджог киевского кинотеатра "Октябрь" в десятых годах. Госдеп США заявил тогда, что здание подожгли из-за показа в нём фильма о геях.

История едва не повторилась в конце этого июня, когда в отреставрированном "Октябре" и соседнем кинотеатре KINO42 целую неделю шёл первый на Украине квир-кинофестиваль Sunny Bunny. Организаторы позиционировали его семейным мероприятием, куда можно брать детей от 10 лет. В программе был, например, фильм об однополых отношениях с несовершеннолетним.

На фоне травли элгэбэтэшниками Николая Фроста украинские праворадикалы попытались сорвать квир-кинофестиваль. Его устроителям угрожали расправой и новым поджогом, но обошлось. Скорее всего из-за того, что оба гей-френдли-кинотеатра на этот раз круглосуточно охраняло несколько нарядов украинской полиции.

Как бизнесмен из России поддерживает ЛГБТ-движение на Украине

Как выяснил Лайф, киевский кинотеатр KINO42, где проходил квир-фестиваль, принадлежит родившемуся в Москве 28-летнему россиянину Василию Гроголю. Он учился в Швейцарии, стажировался в США и, судя по соцсетям, уже давно продвигает ЛГБТ-повестку. Его отец — полный тёзка — уже четверть века владеет московскими компаниями "Текнопак" и "Гальди", которые занимаются поставкой в страны СНГ итальянского молочного оборудования. Оборот бизнеса за прошлый год превысил 350 млн рублей. Ещё семья зарабатывает сдачей помещения под бар на улице Маросейке в Москве и гостиничным бизнесом в Киеве и Карловых Варах.

Недовольство украинских праворадикалов Василий Гроголь – младший не замечает. В соцсетях он сам себя ведёт как украинский националист. Разместил на аватарке жовто-блакитный флаг, собирает деньги на амуницию для ВСУ, принципиально перестал пользоваться русским языком и пишет теперь посты исключительно на мове или английском. А живёт он в Нью-Йорке.









Василий Гроголь – старший осел в Чехии. Он не афиширует свою политическую позицию, но показал себя поклонником украинского писателя Ивана Франко.

У Гроголей в России может оставаться дорогостоящая недвижимость: роскошный особняк в элитном подмосковном истринском посёлке "Гринфилд", просторные квартиры в историческом доме в Басманном районе и кирпичном ЖК бизнес-класса в Тверском. Также у семьи есть добротные апартаменты в Киеве и Карловых Варах.

*Азов признан террористической организацией на территории России.

Украинские солдаты везут 82-мм миномёт. Фото © Getty Images / Scott Peterson Откуда взялись в ВСУ представители ЛГБТ и смогут ли они помочь Украине? 0 ВСУ уже всё равно, кого призывать, но победить они не смогут Голубые идут в армию Украины, чтобы найти себе вторую половину Я не интересуюсь ЛГБТ-повесткой, тем более на Украине

Авторы Пётр Егоров