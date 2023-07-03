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Бойцы особого назначения: Как неонацисты из "Азова"* искали в армии Украины 100 тысяч голубых

Нацисты из "Азова"* и других нацбатов призвали сжечь кинотеатр в Киеве, где прошёл фестиваль ЛГБТ-кино. Секс-меньшинства говорят, что в ВСУ воюют около 100 тысяч их сторонников, после чего азовцы объявили на них охоту. У них есть вопрос и к сыну миллионера из России.

2 июля, 23:40
<p>В армии Украины служат сторонники однополой любви. Василий Гроголь – младший. Владелец гей-френдли-кинотеатра в Киеве. Коллаж © LIFE. Обложка © Getty Images / NurPhoto, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vasilygrogol</p>

В армии Украины служат сторонники однополой любви. Василий Гроголь – младший. Владелец гей-френдли-кинотеатра в Киеве. Коллаж © LIFE. Обложка © Getty Images / NurPhoto, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vasilygrogol

В армии Украины служат сторонники однополой любви

Военные Украины — и каратели из нацбатов, и обычные бойцы из ВСУ — негодуют от того, что им навязывают ЛГБТ-повестку. По версии правозащитников, украинских гей-военных стало так много, что в Незалежной надо срочно разрешать однополые браки.

— За Украину воюют до ста тысяч ЛГБТ-военных — это данные организации "Украинские ЛГБТ + военные за равные права". Сейчас партнёры таких военнослужащих не считаются роднёй и не имеют права наследовать имущество. Законопроект "Об институте регистрируемых партнёрств", который это исправит, давно готов, но до сих пор не вынесен на голосование Рады, сообщает финансируемый за счёт налогов граждан украинский портал "Общественное".

100 тысяч человек по военным меркам — это полноценный корпус или даже армия.

По данным организации "Украинские ЛГБТ + военные за равные права", в ВСУ служат 50–100 тысяч геев и лесбиянок. Скрин © Suspilne.media

По данным организации "Украинские ЛГБТ + военные за равные права", в ВСУ служат 50–100 тысяч геев и лесбиянок. Скрин © Suspilne.media

Первым на эту новость отреагировал пулемётчик "Азова"*, известный неонацист Николай Фрост Кущ.

— Не видел ни одного ЛГБТ-представителя на войне и не стерпел бы человека с такой идеологией в своём подразделении, отрезал он.

Николай Кущ прославился роликами, где БТР расстреливает мирных донбасцев, а раненого безоружного русского солдата добивают пулей в живот. Прошлой весной Кущ с однополчанами сдался в плен Российской армии на заводе "Азовсталь", но впоследствии получил свободу в рамках обмена на Виктора Медведчука.

Николай Фрост Кущ. Фото © Fakty.com.ua

Николай Фрост Кущ. Фото © Fakty.com.ua

Ответ украинских ЛГБТ-активистов Фросту не заставил себя ждать. На него обрушился шквал оскорблений и угроз. Припомнили ему и "героическую" сдачу в плен русским.

— Что же ты, конченая тварь, курва, кричишь сейчас про ЛГБТ. Почему не кричал так, когда был на "Азовстали", а визжал: "Спасите, помогите, убивают", — обидных сообщений в личку и комментариев Николаю Кущу прилетело сотни.

Всё, как любит вирус: Раскрыта загадка распространения оспы обезьян среди геев

Всё, как любит вирус: Раскрыта загадка распространения оспы обезьян среди геев

Сколько голубых нашли в ВСУ

За неонациста вступились украинские военкоры, солдаты ВСУ и праворадикалы. На одном из украинских телеграм-каналов запустили акцию в его поддержку — перекличку "чистых" (т.е. без лиц нетрадиционной ориентации. — Прим. Лайфа) подразделений.

— Пацаны, не стесняйтесь, у кого есть ******** в бригаде. Где они спрятали 100 000 гомосеков на передовой?! — задал вопрос админ.

В опросе поучаствовало несколько десятков подразделений. В итоге нашлось лишь два гея. Один, имя не названо, из 100-й бригады. Вторым — Виктором Пилипенко из 72-й — постоянно восторгается американская пресса, но сослуживцы пишут, что он давно косит от участия в боевых действиях в медпункте.

  • Перекличка "чистых" отрядов. Скрин © T.me
    Перекличка "чистых" отрядов. Скрин © T.me
  • Скрин © T.me
    Скрин © T.me

Перекличка "чистых" отрядов. Скрин © T.me

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Война на Украине вокруг нетрадиционных отношений

Холодная война между украинскими ЛГБТ-сообществом и праворадикалами тлела всегда. Лидер квир-движения "Украина.Прайд" София Лапина публично желала смерти неонацисту Евгению Карасю, который сейчас "выявляет" "пророссийских предателей" в районе Волхновахи, а ранее подозревался в убийстве Олеся Бузины. Харьковская активистка ЛГБТ Анна Шарыгина называла отбросом ликвидированного ВС РФ основателя "Фрайкора" Георгия Тарасенко, когда в честь него переименовали одну из самых крупных улиц в городе. Затравили в Сети русофобского поэта Сергея Жадана — элгэбэтэшников взбесило, что он оскорбил Россию "геененавистническим" словом. Вся ЛГБТ-мощь обрушилась на украинский сервис по экспресс-доставке "Новая почта", который надонатил ВСУ уже миллионы гривен, но имел неосторожность не поддержать "квир-повестку".

Поджог в киевском кинотеатре "Октябрь". Фото © Uk.wikipedia.org / Павел Мицкелевич

Поджог в киевском кинотеатре "Октябрь". Фото © Uk.wikipedia.org / Павел Мицкелевич

До недавнего времени апогеем противостояния украинских праворадикалов и элгэбэтэшников был поджог киевского кинотеатра "Октябрь" в десятых годах. Госдеп США заявил тогда, что здание подожгли из-за показа в нём фильма о геях.

История едва не повторилась в конце этого июня, когда в отреставрированном "Октябре" и соседнем кинотеатре KINO42 целую неделю шёл первый на Украине квир-кинофестиваль Sunny Bunny. Организаторы позиционировали его семейным мероприятием, куда можно брать детей от 10 лет. В программе был, например, фильм об однополых отношениях с несовершеннолетним.

На фоне травли элгэбэтэшниками Николая Фроста украинские праворадикалы попытались сорвать квир-кинофестиваль. Его устроителям угрожали расправой и новым поджогом, но обошлось. Скорее всего из-за того, что оба гей-френдли-кинотеатра на этот раз круглосуточно охраняло несколько нарядов украинской полиции.

Как бизнесмен из России поддерживает ЛГБТ-движение на Украине

Как выяснил Лайф, киевский кинотеатр KINO42, где проходил квир-фестиваль, принадлежит родившемуся в Москве 28-летнему россиянину Василию Гроголю. Он учился в Швейцарии, стажировался в США и, судя по соцсетям, уже давно продвигает ЛГБТ-повестку. Его отец — полный тёзка — уже четверть века владеет московскими компаниями "Текнопак" и "Гальди", которые занимаются поставкой в страны СНГ итальянского молочного оборудования. Оборот бизнеса за прошлый год превысил 350 млн рублей. Ещё семья зарабатывает сдачей помещения под бар на улице Маросейке в Москве и гостиничным бизнесом в Киеве и Карловых Варах.

Недовольство украинских праворадикалов Василий Гроголь – младший не замечает. В соцсетях он сам себя ведёт как украинский националист. Разместил на аватарке жовто-блакитный флаг, собирает деньги на амуницию для ВСУ, принципиально перестал пользоваться русским языком и пишет теперь посты исключительно на мове или английском. А живёт он в Нью-Йорке.

  • Василий Гроголь – младший. Владелец гей-френдли-кинотеатра в Киеве, где прошёл квир-фестиваль. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vasily.grogol
    Василий Гроголь – младший. Владелец гей-френдли-кинотеатра в Киеве, где прошёл квир-фестиваль. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vasily.grogol
  • Василий Гроголь – младший поддерживает Украину. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vasily.grogol
    Василий Гроголь – младший поддерживает Украину. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vasily.grogol
  • Василий Гроголь – младший собирает донаты для ВСУ. Скрин © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vasily.grogol
    Василий Гроголь – младший собирает донаты для ВСУ. Скрин © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vasily.grogol
  • Василий Гроголь – младший разместил на аватарке жовто-блакитный флаг. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vasily.grogol
    Василий Гроголь – младший разместил на аватарке жовто-блакитный флаг. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vasily.grogol

Василий Гроголь – младший. Владелец гей-френдли-кинотеатра в Киеве, где прошёл квир-фестиваль. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vasily.grogol

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Василий Гроголь – старший осел в Чехии. Он не афиширует свою политическую позицию, но показал себя поклонником украинского писателя Ивана Франко.

У Гроголей в России может оставаться дорогостоящая недвижимость: роскошный особняк в элитном подмосковном истринском посёлке "Гринфилд", просторные квартиры в историческом доме в Басманном районе и кирпичном ЖК бизнес-класса в Тверском. Также у семьи есть добротные апартаменты в Киеве и Карловых Варах.

*Азов признан террористической организацией на территории России.

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Украинские солдаты везут 82-мм миномёт. Фото © Getty Images / Scott Peterson

Откуда взялись в ВСУ представители ЛГБТ и смогут ли они помочь Украине?

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Авторы
Пётр Егоров
Пётр Егоров

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