Сотни миллионов на особых клиентах: Кто владеет московскими клубами для голубых В России уже полгода работает закон о запрете пропаганды ЛГБТ, однако тематические заведения его не заметили - ежедневно особые программы, очереди молодежи на входе. Выручка клубов исчисляется сотнями миллионов. Кто стоит за этими тематическими площадками? 14 мая, 23:40 Илью Абатурова называют человеком, стоявщим у истоков гей-досуга Москвы. Фото © Shutterstock, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dil2

Где развлекается в Москве ЛГБТ-сообщество

В Москве работают три крупные площадки, известные в ЛГБТ-сообществе: ночные клубы "Центральная станция", "Три обезьяны" и сауна "Voda Spa". Их совладельцем СМИ считают бизнесмена Илью Абатурова. Полгода назад в России был принят закон "О запрете пропаганды ЛГБТ", но, похоже, он пока не затронул работу тематических клубов.

В открытом доступе найдутся недвусмысленные фотографии из этих заведений.





Что говорится в законе о запрете ЛГБТ-пропаганды

Закон предусматривает наказание за пропаганду и оправдание нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, Интернете, литературе и кино. Вводятся крупные штрафы.

Искать ЛГБТ-пропаганду в офлайне должны МВД или Роспотребнадзор, а в Сети — Роскомнадзор. Они могут привлекать для оценки профильных экспертов. Поводом для проверки тематического клуба может стать заявление граждан и общественных объединений.

Депутат Госдумы Нина Останина, была уверена, что после принятия закона, тематические клубы закроют.

— Уже своим существованием подобные заведения есть ничто иное, как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, — говорила она.

На её заявление отреагирировал бизнесмен Илья Абатуров, который заступился за дружелюбные к сообществу ЛГБТ клубы.

— Останина — отмирающий сегмент, долго не протянет с таким мировоззрением. Клубы не заточены, чтобы обслуживать гомосексуалов, лесбиянок или трансгендеров. У нас нет определения гей-клубов. Я не понимаю, как можно их закрыть. Невозможно определить, что это такое. Туда приходят люди разных ориентаций. Пускают всех, не дискриминирует никого, — высказался Абатуров.

Однако приоритет в "Центральной станции", "Трёх обезьянах" и "Voda Spa" отдаётся гостям мужского пола.

— Почему на входе унижают и не пускают женщин?! Предварительно звонила в клуб, и менеджер не предупредил меня, что на входе будет так жестко отказано только из-за нашего пола, — возмущается несостоявшаяся посетительница "Центральной станции".

— Мисгендерят, открыто трансфобят в своих соцсетях, отпускают гнусные шутки в сторону женщин со сцены, — похожие комментарии оставляют и про "Три обезьяны".





После принятия закона, тематические клубы Москвы стали осторожничать, усилили контроль, боясь пустить чужих.

— Охранник спрашивает: "Знаете, что эта за клуб?", я отвечаю: "гей-клуб". Охранник говорит: "у нас нет такого, у нас обычный". Одиноким новичкам не советую! — жалуется один из тех, кто не прошел фейс-контроль.

Как в Москве появились гей-клубы

В ЛГБТ-тусовке 54-летний Илья Абатуров — человек легендарный. Это видно хотя бы потому, с каким почтением его поздравляют с днём рождения тематические сообщества. В начале нулевых пресса называла Абатурова буревестником "клубной голубой революции" и "практически монополистом в области гей-досуга столицы". Писали, что он принимал у себя в качестве почётных гостей известных модельеров Джанфранко Ферре и Жана-Поля Готье, музыканта Жана-Мишеля Жарра и кинорежиссёра Франсуа Озона.

Илья Абатуров и Жан-Поль Готье. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dil2

Карьера Абатурова началась с работы на международных круизах. Сколотив первый капитал, он открыл ресторан "Премьера" в московском Доме киноактеров. Место стало популярным среди москвичей нетрадиционной ориентации.

— И тогда мы решили сделать гей-клуб. В 1995 году открыли "Три обезьяны", а еще через пару лет — "Центральную станцию, — гордился Абатуров. — Многие клубы пытаются заработать на "голубых", не стараясь заинтересовать, потому что хозяева — "натуралы". А вот на Западе пишут - gay-owned и gay-operated, и геи туда идут. Мы должны помнить о своей патриотичности. У нас гей всегда будет прав в споре с "натуралом", потому что наш клуб — единственное место, где геи могут быть правы.

Изначально "Центральная станция" располагалась в пристройке к ДК на Дубровке, где шёл печально известный мюзикл "Норд-Ост". Когда террористы захватили заложников, клуб не работал, но и не пустовал. В его подвале съёмочная группа на пятнадцать человек делала некий малобюджетный фильм. Пресса тогда удивлялась, почему нет никакой информации о судьбах этих людях. Сам Абатуров рассказывал в интервью, что спецназ штурмовал зал с заложниками именно со стороны его клуба и взорвал для этого общую стену. А слухи, что террористы якобы хранили боеприпасы в "Центральной станции", он опроверг.

Зрители у здания Театрального центра на Дубровке в Москве. Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Как Абатуров ведёт бизнес и чем владеет

Формально Илья Абатуров не имеет отношения к клубам, которые основал, с 2015 года. Старые юрлица были ликвидированы, а новые учреждены уже без его участия. У Абатурова остаётся ИП в сфере коммерческого консультирования и ООО по организации питания.

Сейчас "Три обезьяны", "Центральная станция" и "Voda Spa" управляются через компании "Тюльпан", "Нарцисс" и "Лотос". Их суммарный доход за прошлый год превысил 340 миллионов рублей. Рулят бизнесом по бумагам не чужие Абатурову люди. Например, его сосед по дачному участку, 38-летний Данила Филиппов.

Илья Абатуров (в центре) с Данилой Филипповым (слева). Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dil2

В своё время Абатуров приобрел 60 соток земли в подмосковном посёлке Зеленоградский и обустроил там нечто похоже на "дворец наслаждений". Два больших добротных дома, в одном из них прописан упомянутый Филиппов. Во дворе пышные цветники и помпезный украшенный львом фонтан, в котором плескаются домашние любимцы Абатурова, три овчарки и несколько кошек. Есть баня, шашлычный домик, беседки и главный аттракцион — уличный бассейн с лежаками.

— Друзья молодеют, — шутят про окружения Абатурова его подписчики в соцсетях.







Если Илья Абатуров не на работе и не в зеленоградском имении, он путешествует. По прописке, в панельном доме на окраине Москвы, он почти не живёт.

Нужно ли закрывать клубы, в которых собираются представители ЛГБТ-сообщества? 0 Нужно закрыть, потому что они пропагандируют нетрадиционные отношения Да пусть работают, если они никому не мешают и силой никого не тянут туда Такие клубы должны платить повышенные налоги и жёстко контролироваться

Авторы Пётр Егоров