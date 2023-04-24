Как семья экс-министра СССР поддерживает Украину, а зарабатывает в России Владельцы московской усадьбы Долгоруких сдают её госучреждениям, зарабатывая сотни миллионов. А сами поддерживают Украину из США. Речь о семье советского "министра удобрений" Николая Ольшанского. 45378 45378 Экс-министр Николай Ольшанский и его невестка Елена Ольшанская. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев, © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Елена Ольшанская, © Wiki2.org, © Um.mos.ru / Александр Иванов

Около старинного здания на Волхонке, 16, в самом центре Москвы, напротив храма Христа Спасителя, стоит свадебный кортеж. Жених и невеста в компании нарядных друзей и родственников празднуют роспись. Вскоре они уезжают — место популярное, церемонии в особняке идут одна за другой. Аренду оплачивает Вернадский ЗАГС Москвы. В особняке снимают помещения Государственный музей имени Пушкина, ресторан, школа графического дизайна и центр обучения инвесторов.

Что известно об особняке на Волхонке, 16

В 1775 году для проведения торжеств по случаю заключения выгодного мира с турками в Москву прибыла российская императрица Екатерина Великая. Во время визита ей приглянулась городская усадьба князей Долгоруких. Венценосная особа выкупила княжеский дом и подарила герою Русско-турецкой войны — графу Петру Румянцеву-Задунайскому.





Здесь была мужская гимназия, различные советские госучреждения: лесотехнический институт, Коммунистический университет трудящихся Китая, Высшая школа марксизма-ленинизма и Министерство лесной промышленности.

Как семья экс-министра получила здание в центре Москвы

В восьмидесятых годах здание досталось Министерству по производству минеральных удобрений, которое тогда возглавлял Николай Ольшанский. В девяностых внутри обосновался концерн "Агрохиминвест", где главным тоже был Ольшанский. К началу нулевых шедевр архитектуры поистрепался и был включён в перечень памятников культурного наследия, подлежащих реставрации за бюджетные деньги.





В 2010 году подлатанное "гнездо" Долгоруких-Румянцева перешло в частные руки — об этом сообщил сайт столичной мэрии. Новый собственник не назывался. Лайф выяснил, что сейчас усадьбой управляет и зарабатывает на ней сотни миллионов рублей акционерное общество "Логика". Его директриса — Елена Ольшанская — вдовствующая невестка бывшего советского "министра удобрений" Николая Ольшанского. Формальный владелец — уроженец Белоруссии Игорь Нестер — еë брат.

Елена Ольшанская редко становилась героем новостей. Ранее она проводила в Музее архитектуры выставку, где представляла свой проект развития Волхонки. В 2019 году журналисты выяснили, что она купила квартиру на 268 квадратов (цена около 200 млн рублей) в доходном доме Шамшина на улице Знаменка — это всего в пятистах метрах от княжеского особняка на Волхонке.





Очень похоже, что Ольшанская и её старший сын поддерживают Украину. Их профили в соцсетях отмечены флагом Незалежной. Возможно, у них есть гражданство США. В своё время Елена Ольшанская подавала документы на вид на жительство для трёх сыновей и дочери в этой стране. Подросшие дети осели в Нью-Йорке и Майами и ведут там бизнес. Возможно, благодаря престарелому свёкру Николаю Ольшанскому у семьи остались связи с американцами ещё с советских времён. Как министр, а затем как бизнесмен, он курировал экспорт удобрений в Америку.

Семья Ольшанских долгое время жила на этой вилле в пригороде Нью-Йорка. Фото © Google Maps

Сколько денег здание на Волхонке приносит своим хозяевам

Бизнес-центр "Особняк на Волхонке" — так теперь называют исторический дом Долгоруких. Напротив — храм Христа Спасителя, в двух шагах — Кремль. Площадь здания — свыше 6000 квадратных метров. Аренда квадрата стоит 44 тысячи рублей в год. Но не все метры сдаются под офисы. В главном зале (225 кв. м) устраиваются свадьбы, банкеты и конференции — цена договорная.







— А на третьем и четвёртом этажах у нас снимает помещения Пушкинский музей. Под кабинеты для высшего руководства, — признались сотрудники.

ГМИИ имени Пушкина арендует площади у АО "Логика" Елены Ольшанской через портал госзакупок. Всего в 2014–2023 годах между двумя организациями было заключено десять госконтрактов суммарной стоимостью почти полмиллиарда рублей.

Пушкинский музей — не единственное казённое учреждение, заключающее госконтракты с "Логикой". Есть ещё московское Управление ЗАГС, потратившее на аренду главного зала особняка 20,5 млн рублей в 2019–2020 годах.





По подсчётам Лайфа, БЦ "Особняк на Волхонке" может приносить хозяевам до 300 млн рублей ежегодно. Но официальные доходы у "Логики" куда скромнее — менее 25 млн рублей в год.

На протяжении всех десятых годов московские власти уговаривали владельца особняка Долгоруких принять охранные обязательства и разработать проект масштабного восстановления памятника. В 2018 году чиновники анонсировали, что на объекте вот-вот начнутся строительные работы. Не начались. Известно, что год назад госэкспертиза одобрила проект реставрации. Сейчас усадьба заставлена бытовками, рабочих не видно, к парадному входу не пройти.

Как семья олигарха Ольшанского связана с США

84-летний Николай Ольшанский родился в черкасской станице Драбово, образование получил во Львовском политехе. Он политический тяжеловес. При СССР был секретарём Сумского обкома партии, советником от КПСС в Афганистане, заместителем завотделом химической промышленности, министром по производству минудобрений и депутатом Верховного Совета. После перестройки он переквалифицировался в бизнесмены. Ольшанский президентствовал в концерне "Росагрохим", возглавлял завод "Минудобрения", его супруга до сих пор владеет крупным воронежским агрохолдингом. В предпенсионном возрасте он вернулся в политику. Был депутатом Госдумы и сенатором Совфеда в 1999–2013 годах.

Судя по должностям, Николай Ольшанский контролировал потоки экспорта минеральных удобрений из СССР-России на Запад до 1997 года. За это время в чём его только не обвиняли. Много негативного о нём есть в мемуарах Григория Лучанского, который в девяностые был одним из крупнейших экспортёров нефтепродуктов.

Министр по производству минеральных удобрений СССР Николай Михайлович Ольшанский, 1987 г. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Ближайшим деловым партнёром и товарищем Николая Ольшанского был Александр Ровт, скандальный украино-американский миллиардер. Они совместно владели заводом "Минудобрения" до 2011 года, а потом продали этот актив за $1,3–1,5 млрд олигарху Аркадию Ротенбергу.

Николай Ольшанский неоднократно назывался рублёвым миллиардером и входил в различные рейтинги Forbes. Сейчас его состояние оценивается в $750 млн.

Супруга экс-министра Раиса Ольшанская. Фото © Dairynews.toda

Согласно базе СПАРК, сейчас на патриархе не числится ни одного бизнеса. Зато на его 83-летней супруге Раисе Васильевне оформлена дюжина фирм, связанных с растениеводством и животноводством в Воронежской области. Их суммарный доход — свыше четырёх миллиардов рублей в год.

Гендиректор БЦ "Особняк на Волхонке" Елена Ольшанская в своё время вышла замуж за сына Николая и Раисы Ольшанских — родившегося в украинских Сумах Игоря. Последний ничем не прославился в России, разве что выступил соучредителем Сумского землячества в Москве. Игорь Николаевич известнее на Украине, где руководил северодонецким химическим производством "Азот". Ещё известнее он во флоридском городе Тампа, где жил и работал топ-менеджером в Nitram Ink — компании, занимавшейся с 1964 года импортом в Америку удобрений. В 2005 году Игорь Ольшанский разбился на вертолёте, возвращаясь с воронежской охоты. Ему было 47 лет.





У Елены Ольшанской трое сыновей. Все учились в московской Англо-американской школе, которую курирует специализированное подразделение Госдепа США. 33-летний Николай Ольшанский живёт, согласно американским справочникам, в жилом комплексе у нью-йоркского Центрального парка. Аренда его четырёхкомнатных апартаментов стоит $10 тысяч в месяц. 29-летний Владимир Ольшанский недавно учредил компанию Towermill Inc в Майами по месту своего жительства — апартаментов за $1 млн в ультрасовременном небоскрёбе на побережье Атлантического океана. 21-летний Игорь Ольшанский, вероятно, студент какого-то американского вуза. Лишь 19-летняя дочь — Полина Ольшанская — чаще находится в России, где учится на балерину.





Почему семья бывшего министра СССР поддерживает Украину? 0 Возможно, у них там остались бизнес-активы Они не любят Россию, поэтому живут в США Чтобы не подпасть под санкции в США и Европе

Авторы Егор Пережогин