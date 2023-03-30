Украинские корни: У проректора российского университета МФТИ нашёлся отец в мэрии Киева Лайф выяснил, что один из руководителей ведущего физтеха России — МФТИ — Виталий Баган и заммэра Киева Анатолий Баган — близкие родственники. 29 марта, 23:40 Проректор МФТИ Виталий Баган. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © За науку

Как МФТИ попал в скандальную хронику

Московский физико-технический институт по всем рейтингам входит в тройку лучших вузов России и высоко котируется во всём мире. Это цвет и гордость отечественной науки, альма-матер десяти советских нобелевских лауреатов, на его базе готовятся наши лучшие специалисты в области физики, математики и информатики.

Полтора года назад американские чиновники признали МФТИ частью российского военно-промышленного комплекса и внесли в санкционные списки.

Лабораторный корпус МФТИ. Фото © За науку

На днях вокруг МФТИ разгорелся громкий скандал. В университете должна была состояться встреча под названием "Конфликт поколений после 24 февраля". На ней перед всеми желающими студентами собирался выступить Дмитрий Муратов, главред лишённой в России лицензии "Новой газеты", убеждённый противник СВО и прозападный либерал. Его пригласили с одобрения главы вуза Дмитрия Ливанова. Когда разразился скандал, ректор даже не отменил, а просто перенёс встречу.

Дмитрий Муратов — слева, Дмитрий Ливанов — справа. Фото © ТАСС/ EPA, © rsr-online.ru

Нынешний ректор МФТИ Дмитрий Ливанов в 2012–2016 годах трудился в должности министра образования и науки страны, но был отправлен в отставку указом президента. После этого он пару лет служил спецпредставителем РФ по торгово-экономическим связям с Украиной.

Сейчас в Сети набирает популярность петиция за отставку ректора МФТИ Дмитрия Ливанова. Собрано уже 8,5 тысячи голосов из десяти тысяч.

— В основной кузнеце кадров, флагмане наук и технологий в сфере IT — МФТИ — ректор устраивает встречи студентов с откровенным русофобом и диссидентом. У любого здравомыслящего человека возникает вопрос: "Зачем?" Чтобы наши студенты, обучившиеся за государственный счёт, т.е. за наши с вами налоги, после окончания вуза бежали за рубеж, наслушавшись сладких речей о Западе и горьких о Родине? Ректору, который не понимает таких элементарных вещей, не место в кабинетах Физтеха! За отставку ректора! — объяснили свою петицию её авторы.

Украинские корни проректора

Теоретически пост ректора Физтеха есть кому занять. В руководство МФТИ входит 35-летний Виталий Анатольевич Баган. Он проректор по науке и развитию вуза. Среди его задач руководство деятельностью 54 лабораторий, организация работы магистратуры и аспирантуры, обеспечение общественных связей, трудоустройство выпускников. В своих интервью Баган всегда подчёркивает, что в своей работе делает ставку на молодёжь. У него большие амбиции.

Проректор МФТИ Виталий Баган. Фото © МФТИ

— В перспективе десяти лет я бы хотел возглавить один из ведущих российских университетов, — признаётся Виталий Анатольевич.

Баган очень активен в последнее время. Так, он выступает на Конгрессе молодых учёных, участвует в реализации совместного проекта МФТИ и МГТУ им. Баумана.

Когда в 2016 году из Новосибирска в Москву приехала группа молодых математиков, именно Баган курировал их и провёл им экскурсию по научном кластеру в столичном "Сколкове".

Виталий Баган тостовал молодым новосибирским математикам. Фото © VK / Анастасия Карпенко

Полноценной биографии Виталия Багана нигде не представлено. Известно, что он выпускник МФТИ и кандидат физико-математических наук по специальности "радиофизика”. На старших курсах подрабатывал инженером в Институте радиотехники и электроники. После выпуска преподавал и заведовал кафедрой в альма-матер. В 2014 году возглавил управление стратегического развития МФТИ. С мая 2018-го он проректор.

Виталий Баган живёт на западе Москвы в трёшке на улице Новопеределкинской через дорогу от Чоботовского леса. Его жилплощадь можно оценить в сумму до 20 млн рублей. Там же прописаны его малолетний ребёнок и жена — 38-летняя Юлия. Супруга проректора состоит в пабликах Relocation/Armenia, "Ковчег | Армения" и "Мамы и папы в Ереване", также она присоединилась к нескольким группам в соцсетях, где обсуждают жизнь в Таиланде. Возможно, она готовится к переезду из России. Ещё Юлия Баган активно участвовала в так называемом умном голосовании Навального.

Дом, где живёт семья проректора. © Яндекс.Карты

Украинские корни Виталия Анатольевича лежат на поверхности. У него есть украинский аналог нашего ИНН. В 2014 году Баган был клиентом украинского "Приватбанка", в 2019-м вошёл в список зарегистрированных избирателей Незалежной. У Виталия Багана было две прописки в центре Киева: в дореволюционном доме на улице Сечевых Стрельцов и в сталинке на улице Олеся Гончара. Суммарно эта недвижимость потянет на $300–400 тысяч по современным расценкам.

Что известно об отце проректора

Судя по реестрам Украины, у российского проректора могла сохраниться одна из регистраций — на улице Сечевых Стрельцов. По тому же адресу зарегистрирован 57-летний Анатолий Александрович Баган — его отец. У мужчин совпадает и ещё один адрес — в Тернополе.

Дореволюционный дом на улице Сечевых Стрельцов. © Google Карты

Анатолий Баган родом из Тернополя. Его родитель (дед российского проректора) был секретарём тернопольского райкома. Жила семья в скромной хрущёвке на улице Билецкого. После школы Анатолий Баган отправился на учёбу в Москву. Он, как и впоследствии сын, отучился в МФТИ, там же окончил аспирантуру. Позднее стал слушателем московской Военно-воздушной академии.

В девяностых Анатолий Баган занялся бизнесом. Первую свою компанию инженер-физик по образованию открыл в столице России. Она называлась "Крок", занималась оптовой торговлей и принадлежала совместному советско-австралийскому предприятию "Сова". Потом Баган-старший перебрался на Украину. Поначалу трудился на инвестиционную фирму во Львове, далее — в тернопольском филиале почтово-пенсионного банка "Аваль" и киевском оргкомитете Европейского банка реконструкции и развития. В нулевых годах он создал в Киеве консалтинговую фирму по оценке активов. С десятых годов он трудился в киевской мэрии. Последние восемь лет возглавляет Управление промышленности, предпринимательства и регуляторной политики при администрации Киева. Его шеф — Виталий Кличко.

На Украине Баган-старший имеет статус заслуженного экономиста и госслужащего четвёртого ранга.

Анатолий Баган посередине. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Как чиновник киевской мэрии, Анатолий Баган всегда в гуще событий. Именно он недавно сформировал перечень объектов критической инфраструктуры города и порядок сокращения электропотребления ведущими предприятиями в условиях СВО.

Первый справа от Виталия Кличко — Анатолий Баган. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Из соцсетей можно сделать вывод, что Баган-старший является доверенным чиновником Виталия Кличко, мэра Киева. Вместе они посещают различные стратегические предприятия. Например, они вместе были на презентации нового фюзеляжа самолёта Ан-178Т для нужд ВВС Украины.

Нет ли конфликта интересов в том, что один из руководителей МФТИ тесно связан с властями Украины? 0 Такого быть не должно, он может передавать важные секреты на Украину Если он честно делает свою работу и любит Россию, почему бы и нет Этой ситуацией должны заняться спецслужбы

Авторы Егор Пережогин