Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что президент России Владимир Путин в августе совершит визит в республику. Об этом он сказал на митинге в городе Байбурт.

"Вчера мы встречались в Стамбуле с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Надеюсь, в августе встретимся с Путиным", — заявил Эрдоган.