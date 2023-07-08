Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что президент России Владимир Путин в августе совершит визит в республику. Об этом он сказал на митинге в городе Байбурт.
"Вчера мы встречались в Стамбуле с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Надеюсь, в августе встретимся с Путиным", — заявил Эрдоган.
После переговоров с Зеленским Эрдоган также говорил о возможности визита в Турцию Путина.
Напомним, накануне состоялась встреча Эрдогана и Зеленского. Телеканал A Haber назвал очень высокой вероятность того, что теперь состоятся переговоры российского и турецкого лидеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность встречи, но пояснил, что её сроки ещё не определены.
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