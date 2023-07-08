Эрдоган рассчитывает обсудить зерновую сделку с Путиным

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки как минимум на три месяца. Заявление он озвучил на пресс-конференции, где также подчеркнул, что хочет обсудить данный вопрос с российским президентом Владимиром Путиным.

"Надеюсь, что срок действия соглашения о зерновом коридоре после 17 июля будет вновь продлён. Мы рассчитываем, что оно будет продлено хотя бы на три месяца, но выступаем за пролонгацию на два года", — заявил Эрдоган.

В этой связи он также заявил о желании провести переговоры с главой государства Владимиром Путиным, чтобы обсудить данный вопрос. Эрдоган подчеркнул, что это является основной темой турецкой повестки.

"Рассчитываем обсудить вопрос с уважаемым господином Путиным как по телефонной дипломатии, так и очно", — сообщил он.