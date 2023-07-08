Эрдоган рассчитывает обсудить зерновую сделку с Путиным
Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по продлению зерновой сделки
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки как минимум на три месяца. Заявление он озвучил на пресс-конференции, где также подчеркнул, что хочет обсудить данный вопрос с российским президентом Владимиром Путиным.
"Надеюсь, что срок действия соглашения о зерновом коридоре после 17 июля будет вновь продлён. Мы рассчитываем, что оно будет продлено хотя бы на три месяца, но выступаем за пролонгацию на два года", — заявил Эрдоган.
В этой связи он также заявил о желании провести переговоры с главой государства Владимиром Путиным, чтобы обсудить данный вопрос. Эрдоган подчеркнул, что это является основной темой турецкой повестки.
"Рассчитываем обсудить вопрос с уважаемым господином Путиным как по телефонной дипломатии, так и очно", — сообщил он.
Зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гумкоридоров.
Напомним, в начале 2023 года зерновая сделка была продлена до 18 мая, а после — до 17 июля. При этом Москва не раз говорила о риске выхода из договора из-за неисполнения российской части сделки. Об этом также заявил и президент РФ Владимир Путин, обвинив Киев в использовании зерновых коридоров для запуска морских беспилотников. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также считает, что в нынешнем виде сделка совсем не нужна.
ТАСС / АР / Nedim Enginsoy