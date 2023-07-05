Кремль объявил о главном основании для разрыва зерновой сделки

Часть зерновой сделки с Украиной, Турцией и ООН от 22 июля 2022 года, которая касается российского экспорта, до сих пор не выполнена. В связи с этим Москва не видит оснований для продления договорённости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"До сих пор эта часть [касающаяся обязательств в отношении российского экспорта] не выполнена, и, соответственно, в настоящий момент, к сожалению, оснований особо не усматривается для продления этой сделки", — сказал журналистам представитель Кремля.