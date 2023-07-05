Кремль объявил о главном основании для разрыва зерновой сделки
Песков заявил, что оснований для продления зерновой сделки сейчас нет
Часть зерновой сделки с Украиной, Турцией и ООН от 22 июля 2022 года, которая касается российского экспорта, до сих пор не выполнена. В связи с этим Москва не видит оснований для продления договорённости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"До сих пор эта часть [касающаяся обязательств в отношении российского экспорта] не выполнена, и, соответственно, в настоящий момент, к сожалению, оснований особо не усматривается для продления этой сделки", — сказал журналистам представитель Кремля.
По словам Пескова, российские власти своевременно объявят о своём решении по зерновой сделке, пока ещё остаётся время для выполнения договорённостей, которые касаются российского экспорта.
Лайф напоминает, что зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Договор предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гумкоридоров. В начале 2023 года он был продлён до 18 мая, а после — до 17 июля. При этом Москва не раз говорила о риске выхода из договора из-за неисполнения российской части сделки. Об этом также заявил и президент РФ Владимир Путин, обвинил Киев в использовании зерновых коридоров для запуска морских беспилотников. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также считает, что в нынешнем виде сделка совсем не нужна.
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