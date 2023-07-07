В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Эрдогана
Песков: Встреча Путина и Эрдогана может состояться, но сроки пока не определены
Встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана может пройти, однако её сроки пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается предстоящих контактов Путина и Эрдогана — мы не исключаем их в перспективе. Как только сроки контактов, даты будут определены, мы вас проинформируем", — подчеркнул он в беседе с журналистами.
Ранее о возможной встрече Путина и Эрдогана заявили в Турции. Сообщалось, что лидер республики может переговорить с российским коллегой после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев