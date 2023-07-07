В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Эрдогана

Встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана может пройти, однако её сроки пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается предстоящих контактов Путина и Эрдогана — мы не исключаем их в перспективе. Как только сроки контактов, даты будут определены, мы вас проинформируем", — подчеркнул он в беседе с журналистами.