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7 июля, 09:59

В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Эрдогана

Песков: Встреча Путина и Эрдогана может состояться, но сроки пока не определены

Встреча лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана может пройти, однако её сроки пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается предстоящих контактов Путина и Эрдогана — мы не исключаем их в перспективе. Как только сроки контактов, даты будут определены, мы вас проинформируем", — подчеркнул он в беседе с журналистами.

В Кремле пообещали следить за результатами переговоров Эрдогана и Зеленского

В Кремле пообещали следить за результатами переговоров Эрдогана и Зеленского

Ранее о возможной встрече Путина и Эрдогана заявили в Турции. Сообщалось, что лидер республики может переговорить с российским коллегой после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александр Юнашев
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