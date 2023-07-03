В Турции жёстко высказались о планах Швеции вступить в НАТО
Спикер парламента Турции Куртулмуш: Вступление в НАТО — несбыточная мечта Швеции
Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш назвал вступление в НАТО для Швеции несбыточной мечтой. Политик указал, что Стокгольм отказывается выполнять требования Анкары, которые закреплены в соглашении.
"Они будут заниматься провокационными действиями и будут просить одобрения на вступление в НАТО. Извините, но Турция — страна, которая отвечает за слова", — сказал Куртулмуш в интервью газете Milliyet.
По словам спикера, Анкара хочет, чтобы её оппоненты тоже держали слово. Куртулмуш подчеркнул, что для Швеции, которая не выполняет своих обещаний, ожидать вступления в альянс — просто несбыточная мечта. При этом политик отметил, что на Турцию оказывается сильное давление в связи с намерением скандинавской страны, которая "поддерживает и укрывает террористические организации", присоединиться к альянсу.
Напомним, 28 июня у мечети в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран. Разрешение на проведение скандальной акции ему дала полиция Швеции. Сожжение священной книги ислама осудил глава МИД Турции Хакан Фидан, подчеркнув, что такие антиисламские действия недопустимы. А вот генсек НАТО Йенс Столтенберг нашёл оправдание действиям Момики.
Швеция подала заявку на вступление в НАТО ещё в мае прошлого года, однако Турция заблокировала этот процесс из-за невыполнения Стокгольмом условий меморандума о борьбе с терроризмом. По мнению Анкары, шведские власти лояльны к Рабочей партии Курдистана, которую в самой Турции считают террористической. В мае 2023 года турецкий МИД подчеркнул, что, хотя Швеция приняла закон о терроризме, этого недостаточно, нужны более "конкретные шаги". При этом в июне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что скандинавская страна выполнила условия Турции и может вступить в альянс.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ