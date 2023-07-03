Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш назвал вступление в НАТО для Швеции несбыточной мечтой. Политик указал, что Стокгольм отказывается выполнять требования Анкары, которые закреплены в соглашении.

"Они будут заниматься провокационными действиями и будут просить одобрения на вступление в НАТО. Извините, но Турция — страна, которая отвечает за слова", — сказал Куртулмуш в интервью газете Milliyet.

По словам спикера, Анкара хочет, чтобы её оппоненты тоже держали слово. Куртулмуш подчеркнул, что для Швеции, которая не выполняет своих обещаний, ожидать вступления в альянс — просто несбыточная мечта. При этом политик отметил, что на Турцию оказывается сильное давление в связи с намерением скандинавской страны, которая "поддерживает и укрывает террористические организации", присоединиться к альянсу.