Путин — о сожжении Корана в Швеции: Петра Первого на них не хватает

Президент России Владимир Путин вспомнил победу русской армии под командованием Петра Первого над шведами, говоря о сожжении Корана в Стокгольме.

"В Швеции опять Коран сожгли. Петра Первого на них не хватает", — сказал глава государства во время поездки в Дербент, видео было опубликовано в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".