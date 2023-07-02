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Регион
Опубликовано 2 июля 2023, 17:27
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Путин — о сожжении Корана в Швеции: Петра Первого на них не хватает

Президент России Владимир Путин вспомнил победу русской армии под командованием Петра Первого над шведами, говоря о сожжении Корана в Стокгольме.

Президент России Владимир Путин вспомнил о Петре Первом, говоря о сожжении Корана в Швеции. Видео © Telegram / Павел Зарубин

"В Швеции опять Коран сожгли. Петра Первого на них не хватает", — сказал глава государства во время поездки в Дербент, видео было опубликовано в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на важные слова Путина о Коране на фоне событий в Швеции.

Ирак потребовал от Швеции выдачи сжёгшего Коран иракского иммигранта
Ирак потребовал от Швеции выдачи сжёгшего Коран иракского иммигранта

Напомним, 28 июня у мечети в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран. Разрешение на проведение акции ему дала шведская полиция. Всё длилось около получаса. Сожжение священной книги ислама осудил глава МИД Турции, также в стороне не остались и российские политики. В частности, на эту тему высказалась Ольга Ковитиди. Сенатор Совфеда отметила, что сожжение Корана свидетельствует о нравственной деградации Швеции.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Никонов
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