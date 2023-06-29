Ирак потребовал от Швеции выдачи сжёгшего Коран иракского иммигранта

Власти Ирака обратились к правительству Швеции с требованием выдать 37-летнего иммигранта из Ирака, мусульманина Салвана Момику, который совершил акт публичного сожжения Корана в шведской столице. Об этом пишет информационное агентство ИНА со ссылкой на представителя иракского внешнеполитического ведомства Ахмеда ас-Саххафа.

"Человек, нанёсший оскорбление священному Корану, является гражданином Ирака. Поэтому мы требуем от шведских властей передать его иракскому правительству с тем, чтобы он предстал перед судом в соответствии с иракским законодательством", — заявил Ахмед ас-Саххаф.