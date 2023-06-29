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Регион
Опубликовано 29 июня 2023, 23:21
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Ирак потребовал от Швеции выдачи сжёгшего Коран иракского иммигранта

СМИ: Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, который сжёг Коран

Власти Ирака обратились к правительству Швеции с требованием выдать 37-летнего иммигранта из Ирака, мусульманина Салвана Момику, который совершил акт публичного сожжения Корана в шведской столице. Об этом пишет информационное агентство ИНА со ссылкой на представителя иракского внешнеполитического ведомства Ахмеда ас-Саххафа.

"Человек, нанёсший оскорбление священному Корану, является гражданином Ирака. Поэтому мы требуем от шведских властей передать его иракскому правительству с тем, чтобы он предстал перед судом в соответствии с иракским законодательством", — заявил Ахмед ас-Саххаф.

Генсек НАТО нашёл оправдание сожжению Корана в Швеции
Генсек НАТО нашёл оправдание сожжению Корана в Швеции

Напомним, 28 июня у мечети в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран. Разрешение на проведение акции ему дала шведская полиция. Всё длилось около получаса. Сожжение священной книги ислама осудил глава МИД Турции, также в стороне не остались и российские политики. В частности, на эту тему высказалась Ольга Ковитиди. Сенатор Совфеда отметила, что сожжение Корана свидетельствует о нравственной деградации Швеции.

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Twitter / @RT_India_news

Анатолий Симоненко
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