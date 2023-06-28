Турция объявила Швецию соучастником подлого и отвратительного сожжения Корана

Глава МИД Турции Хакан Фидан жёстко отреагировал на совершённую в Стокгольме акцию по сожжению Корана в первый день праздника Курбан-байрам, назвав её отвратительной и подлой.

На своей странице в Twitter министр написал, что осуждает "этот подлый поступок, совершённый в Швеции против нашей священной книги, священного Корана, в первый день Курбан-байрама".