Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июня 2023, 19:11
3298

Турция объявила Швецию соучастником подлого и отвратительного сожжения Корана

Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции

Глава МИД Турции Хакан Фидан жёстко отреагировал на совершённую в Стокгольме акцию по сожжению Корана в первый день праздника Курбан-байрам, назвав её отвратительной и подлой.

На своей странице в Twitter министр написал, что осуждает "этот подлый поступок, совершённый в Швеции против нашей священной книги, священного Корана, в первый день Курбан-байрама".

"Недопустимо, чтобы под видом свободы слова допускались такие антиисламские действия. Проявлять безразличие к таким отвратительным действиям — значит быть соучастником преступления", — заявил Фидан.

Премьер Швеции подлил масла в скандал вокруг сожжения Корана с разрешения полиции
Премьер Швеции подлил масла в скандал вокруг сожжения Корана с разрешения полиции

Напомним, организаторы акции договорились сжечь Коран у мечети в центре Стокгольма в Курбан-байрам. Полиция дала своё согласие. Сделал это 37-летний Салван Момика, назвав сожжение Корана "актом демократии". Сенатор Ковитиди заявила, что сжигание священной книги мусульман говорит о нравственной деградации Швеции.

BannerImage

Getty Images / SOPA Images / Loredana Sangiuliano

Ирина Фальке
  • Новости
  • Турция
  • Швеция
  • Мировая политика
  • Религия
  • Происшествия
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar