Турция объявила Швецию соучастником подлого и отвратительного сожжения Корана
Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции
Глава МИД Турции Хакан Фидан жёстко отреагировал на совершённую в Стокгольме акцию по сожжению Корана в первый день праздника Курбан-байрам, назвав её отвратительной и подлой.
На своей странице в Twitter министр написал, что осуждает "этот подлый поступок, совершённый в Швеции против нашей священной книги, священного Корана, в первый день Курбан-байрама".
"Недопустимо, чтобы под видом свободы слова допускались такие антиисламские действия. Проявлять безразличие к таким отвратительным действиям — значит быть соучастником преступления", — заявил Фидан.
Напомним, организаторы акции договорились сжечь Коран у мечети в центре Стокгольма в Курбан-байрам. Полиция дала своё согласие. Сделал это 37-летний Салван Момика, назвав сожжение Корана "актом демократии". Сенатор Ковитиди заявила, что сжигание священной книги мусульман говорит о нравственной деградации Швеции.
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