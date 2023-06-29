"Это свобода самовыражения": Генсек НАТО нашёл оправдание сожжению Корана в Швеции

Сожжение Корана в Швеции не должно мешать вступлению страны в НАТО, переговоры с Турцией на эту тему продолжаются. Об этом журналистам заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Эти действия, которые оскорбительны и достойны осуждения, необязательно незаконны в суверенной юридической системе. Мы также видели протесты против Турции и НАТО в Швеции. Всё это мне не нравится, но я защищаю право людей быть несогласными, это свобода самовыражения", — сказал он в ходе пресс-конференции.