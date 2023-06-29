"Это свобода самовыражения": Генсек НАТО нашёл оправдание сожжению Корана в Швеции
Столтенберг: Сожжение Корана в Швеции не должно мешать вступлению страны в НАТО
Сожжение Корана в Швеции не должно мешать вступлению страны в НАТО, переговоры с Турцией на эту тему продолжаются. Об этом журналистам заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Эти действия, которые оскорбительны и достойны осуждения, необязательно незаконны в суверенной юридической системе. Мы также видели протесты против Турции и НАТО в Швеции. Всё это мне не нравится, но я защищаю право людей быть несогласными, это свобода самовыражения", — сказал он в ходе пресс-конференции.
По словам Столтенберга, он договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что представители Анкары и Стокгольма проведут переговоры в Брюсселе.
Напомним, накануне у мечети в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран. Разрешение на проведение акции ему дала шведская полиция. Всё длилось около получаса. Сожжение священной книги ислама осудил глава МИД Турции, также в стороне не остались и российские политики, в частности на эту тему высказалась Ольга Ковитиди. Сенатор Совфеда отметила, что сожжение Корана свидетельствует о нравственной деградации Швеции.
Twitter / HURMA