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29 июня, 15:40

"Это свобода самовыражения": Генсек НАТО нашёл оправдание сожжению Корана в Швеции

Столтенберг: Сожжение Корана в Швеции не должно мешать вступлению страны в НАТО

Сожжение Корана в Швеции не должно мешать вступлению страны в НАТО, переговоры с Турцией на эту тему продолжаются. Об этом журналистам заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Эти действия, которые оскорбительны и достойны осуждения, необязательно незаконны в суверенной юридической системе. Мы также видели протесты против Турции и НАТО в Швеции. Всё это мне не нравится, но я защищаю право людей быть несогласными, это свобода самовыражения", — сказал он в ходе пресс-конференции.

По словам Столтенберга, он договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом о том, что представители Анкары и Стокгольма проведут переговоры в Брюсселе.

Эксперт раскрыл, чем грозит Швеции сожжение Корана у мечети

Эксперт раскрыл, чем грозит Швеции сожжение Корана у мечети

Напомним, накануне у мечети в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран. Разрешение на проведение акции ему дала шведская полиция. Всё длилось около получаса. Сожжение священной книги ислама осудил глава МИД Турции, также в стороне не остались и российские политики, в частности на эту тему высказалась Ольга Ковитиди. Сенатор Совфеда отметила, что сожжение Корана свидетельствует о нравственной деградации Швеции.

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Twitter / HURMA

Наталья Исакова
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