Эксперт раскрыл, чем грозит Швеции сожжение Корана у мечети

Сожжение Корана у мечети в Стокгольме может закрыть Швеции дорогу в НАТО. Такое мнение высказал религиовед, эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак. Также, по его словам, из-за этой акции в стране возможны протесты.

В разговоре с телеканалом "360" религиовед назвал причиной подобных событий в скандинавском государстве конфликт гражданских ценностей Швеции и духовных ценностей других народов.

"Это очень старая и очень сложная проблема. Есть право на свободу слова. Человек может считать что угодно, особенно человек религиозный, тем более фанатик. Он может остро относиться к другим религиям. Он, в общем, имеет на это право. Поэтому в рамках страны, где подчёркивается свобода своего выражения, свобода мысли, свобода слова, идут такие процессы", — отметил Табак.

Эксперт добавил, что они долго согласовываются, так как понятно, что это действие приведёт к существенным последствиям. Табак подчеркнул, что именно из-за таких акций Турция не одобряет присоединение Швеции к НАТО. Кроме того, он полагает, что в стране возможны массовые протесты мусульманского населения.

В свою очередь директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что акция сожжения Корана является политической. По его мнению, подобным образом власти Швеции хотят показать, что могут себе позволить даже такие варварские поступки.

"Это политическая акция, демонстрация шведского пренебрежения к святым религиозным чувствам других людей. Как бы есть исключительная нордическая раса, арийцы, которые могут у себя на территории позволять любым негодяям, любому отребью делать всё, что они хотят, унижая другие народы. Это политическая демонстрация Швеции, что, да, она такая, она может это себе позволить", — сказал эксперт.