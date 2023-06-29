Песков обратил внимание на важные слова Путина о Коране на фоне событий в Швеции
Слова президента России Владимира Путина о недопустимости посягательств на Коран в нашей стране очень важны на фоне сожжения священной книги мусульман в Стокгольме. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, назвав поездку Путина в Дагестан очень насыщенной.
"Президент отметил, что каким-то образом посягать на Коран в нашей стране является преступлением. Конечно, это очень важный комментарий на фоне того, что происходит в Швеции. У нас есть соответствующая статья в Уголовном кодексе", — сказал он.
Накануне, 28 июня, Путин посетил мечеть Джума в Дагестане, где ему вручили в подарок Коран. Президент принял священную книгу и заявил, что Россия глубоко уважает её и религиозные чувства мусульман, отсылая к акции у мечети в центре Стокгольма, где был сожжён Коран с согласия полиции. Сделал это 37-летний Салван Момика. Сенатор Ковитиди заявила, что сжигание священной книги мусульман говорит о нравственной деградации Швеции.
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