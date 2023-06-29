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Опубликовано 29 июня 2023, 13:05

Госдума приняла заявление с осуждением властей Швеции из-за сожжения Корана

Госдума РФ приняла заявление, в котором резко осуждаются действия властей Швеции, позволивших сжечь Коран в мусульманский праздник Курбан-байрам. Решение было принято в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

В заявлении указано, что депутаты Госдумы "решительно осуждают очередную одобренную властями Швеции акцию вандализма" и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман. В нём также говорится, что подобные действия создают предпосылки для экстремистских проявлений, грубо нарушают цели и принципы Устава ООН.

Марокко отзывает посла из Швеции из-за инцидента с Кораном в Стокгольме
Марокко отзывает посла из Швеции из-за инцидента с Кораном в Стокгольме

Напомним, 28 июня у мечети в центре Стокгольма иммигрант из Ирака сжёг Коран. Разрешение на проведение акции именно ему ранее дала шведская полиция. Акция длилась около получаса. Её осудил глава МИД Турции, также в стороне не остались и российские политики, в частности, на эту тему высказалась Ольга Ковитиди. Сенатор Совфеда отметила, что сжигание священной книги мусульман свидетельствует о нравственной деградации Швеции.

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LIFE / Эмин Калантаров

Иван Косицын
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