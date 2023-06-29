Госдума приняла заявление с осуждением властей Швеции из-за сожжения Корана
Госдума РФ приняла заявление, в котором резко осуждаются действия властей Швеции, позволивших сжечь Коран в мусульманский праздник Курбан-байрам. Решение было принято в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.
В заявлении указано, что депутаты Госдумы "решительно осуждают очередную одобренную властями Швеции акцию вандализма" и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман. В нём также говорится, что подобные действия создают предпосылки для экстремистских проявлений, грубо нарушают цели и принципы Устава ООН.
Напомним, 28 июня у мечети в центре Стокгольма иммигрант из Ирака сжёг Коран. Разрешение на проведение акции именно ему ранее дала шведская полиция. Акция длилась около получаса. Её осудил глава МИД Турции, также в стороне не остались и российские политики, в частности, на эту тему высказалась Ольга Ковитиди. Сенатор Совфеда отметила, что сжигание священной книги мусульман свидетельствует о нравственной деградации Швеции.
LIFE / Эмин Калантаров