Госдума приняла заявление с осуждением властей Швеции из-за сожжения Корана

Госдума РФ приняла заявление, в котором резко осуждаются действия властей Швеции, позволивших сжечь Коран в мусульманский праздник Курбан-байрам. Решение было принято в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента.

В заявлении указано, что депутаты Госдумы "решительно осуждают очередную одобренную властями Швеции акцию вандализма" и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман. В нём также говорится, что подобные действия создают предпосылки для экстремистских проявлений, грубо нарушают цели и принципы Устава ООН.